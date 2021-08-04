ФОТО И ВИДЕО ⟩ Реновация Nordic Forum Hotel и новый ресторан обошлись в десятки миллионов евро: от чего и за сколько можно получить гастрономический оргазм?

После капитального ремонта на 12,5 миллионов евро Nordic Hotel Forum открывает новый ресторан в японском стиле. Noho - это своеобразное слияние японской и скандинавской кухонь, но в то же время и уникальная концепция для минимизирования риска заражения коронавирусом - здесь есть восемь приватных залов со стеклянными перегородками с трех сторон. И - что самое главное - они на улице. Не уверена, что звукоизоляция на высшем уровне, но ощущение классное! Кажется, что и поздней осенью, а, возможно, и нашей нехолодной зимой, кабинки будут пользоваться успехом - там есть газовые горелки и сами кабинки не стоят на земле, а подняты на несколько сантиметров.

Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Согласитесь, замечательно: ты сидишь на улице, вокруг тебя шум мегаполиса, но ты изолирован стеклянными дверьми, словно отгорожен от всего мира. Можно обниматься и целоваться, лишь проезжающие мимо автомобили ( и их водители и пассажиры) будут свидетелями твоего романтического ужина.

По словам руководителя Nordic Hotel Forum Феликса Мягуса, полностью отреставрированный отель и ресторан ждут местных жителей. В коронавирусное время стало хорошей традицией отмечать семейные торжества или дни рождения с друзьями в гостиничных номерах. Некоторые предприниматели арендуют номера в отели на длительное проживание, или молодые люди, желающие начать самостоятельную жизнь отдельно от родителей.

Цена стандартного номера начинается от 110 евро Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Номерной фонд отеля насчитывает несколько сотен комнат на восьми этажах. Их стало меньше, но повысилось качество и улучшился интерьер и эргономичность. Вся мебель - эстонская, фирмы Standard.

И вид из СПА-центра стоит миллион долларов! Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Новый шеф-повар Noho - Тимофей Монахов, работал шеф-поваром в Schlössle Hotels Group и Stenhus Restaurant. Теперь он рулит в ресторане NoHo, предлагая удивительное слияние японской и скандинавской кухонь на основе эстонских продуктов. Кажется, что такое невероятно. Но возможно! И гастрономический оргазм можно получить, заказав десерт всего лишь за 7 евро.

По словам главы Nordic Forum Hotel Феликса Мягуса, особое внимание при реновации было уделено безопасности. «Мы полностью перестроили вентиляцию и другие технические системы, и Nordic Hotel Forum стал первым отелем в Эстонии, который имеет антивирусное оборудование во всем здании. Кроме того, в качестве дополнительной меры доверия мы предлагаем посетителям созданные в Эстонии портативные очистители воздуха Respiray, которые очищают 99 процентов вдыхаемого воздуха с помощью УФ-излучения», - отметил Феликс Мягус.

Вот в таком ошейнике с забралом я проходила с полчаса. Он довольно тяжелый - 1 килограмм. В этом приспособлении для боящихся заразиться коронавирусом от окружающих есть система кондиционирования. Она чистит вдыхаемый тобой воздух. Цена: 280 евро. Производители, а это наши люди, уверяют, что портативный очиститель воздуха на 99% защищает от разных вирусов и их мутаций. Работает 8 часов. Людям в очках я бы не рекомендовала. Причина: забрало и очки часто сталкиваются. Konstantin Sednev / Postimees Grupp

После ремонта в отеле Nordic Hotel Forum открыт еще один новый ресторан Nomel, предназначенный в основном для гостей отелей и конференций. Ресторан Nomel расположен в задней части отеля, включает в себя частный конференц-зал и отдельную столовую с камином.

Кстати, на крыше Nordic Hotel Forum стоят шесть ульев, мед собирается, и посетители могут отведать это любимое блюдо Винни-Пуха на завтраке. Nomel - это нечто среднее между скандинавским и латинским названием меда. Отельные пчелки Konstantin Sednev / Postimees Grupp