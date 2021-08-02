ВИДЕО ⟩ Что произошло? Концерт Юлии Волковой в Таллинне был под угрозой срыва

Интервью прошло в непринужденной обстановке в гримерке певицы на Певческом поле сразу же после концерта. Поскольку мы с Юлей встречаемся не в первый раз, безусловно, были рады видеть друг друга и беседа получилась очень душевной и искренней.

- Сегодня у нас в гостях долгожданная Юлия Волкова. Расскажи, как прошел твой концерт здесь?

- Всё хорошо, всё замечательно, несмотря на тот путь, как мы к вам добирались. Было очень сложно. Мы сегодня приехали. Даже ваши организаторы сказали, что пошли слухи в городе, что я вообще не приеду. На самом деле, действительно, меня вчера развернули в аэропорту, не пустили. Ехала машиной из Петербурга, переходила границу, не хотели пускать сюда. Был такой сложный путь. Мы думали, что ничего не получится. Полное отчаяние, не спавши... но в итоге всё получилось, мы здесь. Концерт прошел замечательно, увиделась с поклонниками, тем более я не была у вас уже два года, каждый раз в Таллинн - как к себе домой.

- Я знаю, что ты переболела коронавирусом. Ты вакцинировалась после этого?

- Да, конечно!

- В чем же могла быть проблема на границе тогда, что они хотели еще?

- Туристическая виза, во-первых. Сейчас не время с ковидом путешествовать. Мы искали родственников в Европе. Фестиваль для них - не уважительная причина. У меня сестра живет в Германии, поднимались все документы, в общем, путь был непростой. Главное, что мы это сделали, я вышла сегодня на сцену, я вас всех увидела, для меня это самое главное.

- Пользуясь случаем, может, ты планируешь еще покататься по Европе после Таллинна?

- Нет, мы 7-го числа летим в Будапешт, оттуда в Италию. У нас есть план, но не в этот раз. Завтра мы в Москву, такая вот короткая у нас в этот раз поездка.

- Юлия, за все эти пять лет, сколько мы с тобой не виделись, ты пережила просто невероятное количество трудностей, мы все знаем, что ты - сильная женщина. Расскажи, как ты держишься, что тебя подбадривает, что веселит?

- Я вообще стараюсь к плохим вещам относиться таким образом... во-первых, это принимать. Это самое основное, потому что если что-то с каждым из нас происходит, не надо говорить: "Почему я?", прежде всего: "Для чего?". Как-то надо это пропускать, пусть всё это проходит и уходит и я живу дальше. У меня замечательные дети, любовь, друзья, родители, мои близкие люди, кто со мной, для меня это превыше всего. Меня это вдохновляет.

- Как ты пережила пандемию?

- Смирилась, привыкла. Я отнеслась к этому, как к тому, что происходит во всем мире. Мы оказались все в одинаковом положении, состоянии, ничего сделать не могли, поэтому были плюсы. Я была с детьми много времени, занимались спортом. Такое количество времени в Москве, наверное, никогда не проводила.

- А что сейчас с концертами в России, ситуация улучшилась?

- Тяжело, тяжело. Третья волна - она тяжелая, очень многие болеют, болеют сильно, трудно летать. Документы, вылеты, qr-коды, это всё не просто. Но это всё временно.

- Юля, у тебя есть классная песня такая. «Люди ищут друг друга». А ведь действительно так, многие ищут друг друга и не могут найти. Может, ты пожелаешь им что-то...?

- Знаете, я так скажу. Всё зависит от Всевышнего. Только тогда произойдет встреча - в тот момент, в том месте и с тем человеком, когда все пазлы сойдутся. Поэтому - в любом случае верить, жить с открытым сердцем, делать шаги навстречу своему счастью и обязательно всё получится.

- У меня еще один вопрос, который появился сегодня во время твоего выступления. Не услышал песни «Мальчик-гей», ее больше нет в репертуаре?

- Я ее не пою. Не знаю, с чем это связано. Просто есть песни, которые я пою, а есть песни, которые я не пою.

- Твои дальнейшие планы в творчестве? Посвятишь?