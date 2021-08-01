РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ ⟩ На Кубани целая семья скончалась после вакцинации от коронавируса

На Кубани целая семья скончалась через несколько недель после вакцинации от коронавируса. Шестиклассница Арина Колесникова осталась сиротой. После появления в СМИ этой информации глава Минздрава Михаил Мурашко поручил провести расследование по факту произошедшего. Роспотребнадзор уже приступил к проверке.

По данным СМИ, семья Колесниковых из хутора Ленина в Краснодарском крае 29 июня сделали прививку первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона».

Вскоре 37-летний отец, 36-летняя мать, 58-летняя бабушка и дедушка через неделю были госпитализированы с высокой температурой и скончались один за другим, кроме дедушки. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации. При этом все они имели медотвод от прививки из-за отягощенного анамнеза по сахарному диабету, а также почечной недостаточности.

Сестра отца семейства Елена Колесникова пояснила «МК», что супруга ее брата Михаила Колесникова Ляля находилась на диализе. По плану ей должны были провести какую-то операцию, но в центре по диализу медики заявили, что без прививки делать ничего не будут.

Женщина пояснила, что в результате в Москву отправились 37-летний Михаил Колесников с 36-летней женой и 13-летней дочерью, а также теща и его отец. Среди них за жизнь еще борется в реанимации в Майкопе отец Михаила и его дочь.

Она также пояснила, что первой сильные недомогания почувствовала Ляля Колесникова. У нее было диагностировано 48% поражение легких. На следующий день в реанимации попала ее мать. Спустя некоторое время Ляля скончалась, а ее мать Рита, узнав о смерти дочери, сама сняла кислородную маску. Позднее ее подключили к ИВЛ, но спасти женщину не удалось.

Михаил Колесников все это время находился дома с 28% поражения легких, однако 20 июля ему стало хуже и на скорой увезли в реанимацию, где КТ показало 50% поражения. Спустя пару дней он также скончался.

В настоящий момент на девочку, которая осталась круглой сиротой, оформила опекунство ее тетя, так как больше никаких ближайших родственников у нее не осталось. Информацию о гибели всей семьи, кроме подростка, подтвердила одна из учительниц школы, где учится девочка. Взбудораженные жители хутора требуют провести независимую экспертизу и огласить реальные причины произошедшего.

На место для оказания юридической помощи уже выехал известный правозащитник Иван Мельников. В свою очередь депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что намерен взять на личный контроль трагичный инцидент, назвав тех, кто склонил семью Колесниковых к прививке преступниками, поскольку во всех медкарточках стоит их диагноз.

Он уже направил соответствующее обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

«Из четырёх взрослых членов семьи — один был на диализе, а трое — диабетики. Тот, кто склонил их к прививке — преступник», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.