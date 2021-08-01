РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ ⟩ На Кубани целая семья скончалась после вакцинации от коронавируса
Всего за 10 дней шестиклассница Арина Колесникова из хутора Ленина стала сиротой, пишет Topnews.
Всего за 10 дней шестиклассница Арина Колесникова из хутора Ленина стала сиротой, пишет Topnews.
По данным СМИ, семья Колесниковых из хутора Ленина в Краснодарском крае 29 июня сделали прививку первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона».
Вскоре 37-летний отец, 36-летняя мать, 58-летняя бабушка и дедушка через неделю были госпитализированы с высокой температурой и скончались один за другим, кроме дедушки. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации. При этом все они имели медотвод от прививки из-за отягощенного анамнеза по сахарному диабету, а также почечной недостаточности.
Сестра отца семейства Елена Колесникова пояснила «МК», что супруга ее брата Михаила Колесникова Ляля находилась на диализе. По плану ей должны были провести какую-то операцию, но в центре по диализу медики заявили, что без прививки делать ничего не будут.
Женщина пояснила, что в результате в Москву отправились 37-летний Михаил Колесников с 36-летней женой и 13-летней дочерью, а также теща и его отец. Среди них за жизнь еще борется в реанимации в Майкопе отец Михаила и его дочь.
Она также пояснила, что первой сильные недомогания почувствовала Ляля Колесникова. У нее было диагностировано 48% поражение легких. На следующий день в реанимации попала ее мать. Спустя некоторое время Ляля скончалась, а ее мать Рита, узнав о смерти дочери, сама сняла кислородную маску. Позднее ее подключили к ИВЛ, но спасти женщину не удалось.
Михаил Колесников все это время находился дома с 28% поражения легких, однако 20 июля ему стало хуже и на скорой увезли в реанимацию, где КТ показало 50% поражения. Спустя пару дней он также скончался.
На место для оказания юридической помощи уже выехал известный правозащитник Иван Мельников. В свою очередь депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что намерен взять на личный контроль трагичный инцидент, назвав тех, кто склонил семью Колесниковых к прививке преступниками, поскольку во всех медкарточках стоит их диагноз.
Он уже направил соответствующее обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Отмечается, что если будет доказано, что причиной смерти будет признана врачебная ошибка, то родственники погибших могут рассчитывать лишь по 30 тысяч рублей (337 евро) на каждого умершего члена семьи. Также отмечается, что похороны были проведены за счет средств собранных денег с друзей и близких погибших.