ГАЛЕРЕЯ ⟩ Было жарко! Scooter заставил таллиннцев забыть о дожде и холоде
В четверг на Таллиннском певческом поле стартовал трехдневный фесиваль «We Love The 90's». Смотрите в галерее, как прошел вечер второго дня!
В четверг на Таллиннском певческом поле стартовал трехдневный фесиваль «We Love The 90's». Смотрите в галерее, как прошел вечер второго дня!
В пятницу на сцене появились Cityflashy & Laura-Ly, Caater и DJ Jerome.
Хедлайнером стала легендарная группа Scooter. Этот концерт стал первым для музыкантов после длительного перерыва.