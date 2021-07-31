Сб, 31.07.2021
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Было жарко! Scooter заставил таллиннцев забыть о дожде и холоде

В четверг на Таллиннском певческом поле стартовал трехдневный фесиваль «We Love The 90's». Смотрите в галерее, как прошел вечер второго дня!

В пятницу на сцене появились Cityflashy & Laura-Ly, Caater и DJ Jerome.

Хедлайнером стала легендарная группа Scooter. Этот концерт стал первым для музыкантов после длительного перерыва.


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