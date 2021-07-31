Гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака

Пора проявить инициативу в личной жизни: перемены возможны, но именно вы должны сделать первый шаг. В отношениях с людьми младшего возраста избегайте безапелляционных заявлений, иначе и оглянуться не успеете, как прослывете домашним тираном.

Лев

Прекрасный день для работы, решение профессиональных проблем дается легко. Вы преуспеете в решении сложных задач, если возьметесь за них самостоятельно, а простые дела доверитесь другим. Можно реализовать смелые творческие замыслы, воплотить в жизнь идеи, сулящие быструю прибыль. Оправдаются надежды, касающиеся финансов, однако в этот день не стоит давать другим людям советы о том, как следует распорядиться деньгами.

Друзья порадуют своевременной помощью, возможно получение приятных известий от кого-то из близких людей. Нежелательны поездки, в особенности – требующие долгой и сложной подготовки. Хлопоты могут испортить вам настроение, повысить раздражительность.

Дева

Высока вероятность профессиональных успехов, значительного продвижения вперед, победы над конкурентами. Целеустремленность и упорство сослужат вам хорошую службу, а оптимизм и жизнелюбие улучшат атмосферу в семье и трудовом коллективе. Деловые контакты сопряжены с некоторыми трудностями, обостряется соперничество, могут напомнить о себе недоброжелатели. Однако вам удастся использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах, укрепить свой авторитет.

Этот день хорошо подходит для отдыха, у вас будет достаточно и свободного времени, и увлекательных занятий. Порадуют известия от старых друзей, родственники придут на помощь по первому зову. Любимый человек будет снисходителен к вашим слабостям, что наилучшим образом отразится на отношениях.

Весы

Не стоит действовать в одиночку в ситуациях, когда можно без особого труда получить поддержку влиятельных людей. Умение производить благоприятное впечатление пригодится тем, кого ожидают важные встречи и переговоры. К вашим аргументам прислушиваются даже те, кого вы не рассчитывали увидеть в числе союзников. Ваша помощь понадобится старому другу или коллеге, попавшему в непростую ситуацию. Помните, что ситуация требует объективной оценки событий, личные симпатии и антипатии должны отойти на второй план.

Можно обращаться к старшим родственникам за советом или полезной информацией, не опасаясь, что вас поймут неправильно. Недоразумение в личных отношениях принесет несколько неприятных минут, но тучи вскоре рассеются.

Скорпион

День характеризуется некоторым снижением жизненного потенциала Скорпионов. Следствием этого будет потеря интереса к повседневным делам, желание немедленно изменить обстановку, отвлечься от забот. Благотворно скажется на вашем самочувствии и настроении небольшая поездка или экскурсия, полезным будет отдых на природе.

К финансовым трудностям следует отнестись спокойно – они носят временный характер и вскоре останутся позади. Однако именно вопросы, касающиеся семейного бюджета и ожидаемых расходов, могут стать причиной наиболее значительных разногласий с родственниками. Воздержитесь от иронических замечаний, сегодня они неуместны.

Стрелец