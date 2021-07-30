СЛУШАЙТЕ ⟩ Клава Кока выпустила трогательный трек о расставании «Точка»

«Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-нибудь поможет отпустить! Буду ждать ваших комментариев, на этот раз они для меня особенно важны», — обратилась к подписчикам исполнительница в Instagram.

Релиз композиции, в которой певица рассказывает о разрыве с любимым человеком, состоялся на фоне новости о том, что она рассталась со своим другом — блогером Дмитрием Гордеем после двух лет отношений.

Об этом звезда YouTube сообщил в соцсетях в начале июля, предают РИА Новости. Откровения экс-бойфренда удивили и возмутили поп-звезду.

«Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность, — позже призналась в беседе с журналистами Клава. — Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство».

Поклонники тепло приняли новую работу Клавы Коки и отметили в комментариях, что «давно не слышали настолько личной лирики» в ее исполнении.

Песню «Точка» можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.



