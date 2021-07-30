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ЧУДЕСНЫЕ! ⟩ Дебют Геттер Яани в TikTok: очаровательный танец влюбленной пары

Геттер Яани и Отть-Сандер Пальм. ФОТО: Raul Mee

Эстонская певица Геттер Яани дебютировала в социальной сети TikTok с очаровательным танцем со своим возлюбленным Оттем-Сандером Пальмом.

Специально для видео Геттер и Отть-Сандер отправились в живописное поле, где на закате сняли красивое видео, в котором танцуют и смеются.

Клип собрал более 35 000 просмотров всего за 12 часов.

Ангелочки;

Какое чудесное видео;

Вы такие милые;

- и это только некоторые из множества комментариев.

Смотри видео!

@getterjaaniofficial

🤍 #fyp #foryoupage

♬ Missing My Love - Donell Lewis

Пара также опубликовала совместное селфи в Instagram.


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