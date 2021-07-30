ЧУДЕСНЫЕ! ⟩ Дебют Геттер Яани в TikTok: очаровательный танец влюбленной пары
Эстонская певица Геттер Яани дебютировала в социальной сети TikTok с очаровательным танцем со своим возлюбленным Оттем-Сандером Пальмом.
Эстонская певица Геттер Яани дебютировала в социальной сети TikTok с очаровательным танцем со своим возлюбленным Оттем-Сандером Пальмом.
Специально для видео Геттер и Отть-Сандер отправились в живописное поле, где на закате сняли красивое видео, в котором танцуют и смеются.
Клип собрал более 35 000 просмотров всего за 12 часов.
- и это только некоторые из множества комментариев.
Смотри видео!
Пара также опубликовала совместное селфи в Instagram.