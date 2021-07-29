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НЕДОВОЛЕН? ⟩ Лепс о дебюте дочери на сцене: «Могла бы и лучше»

Григорий Лепс ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Знаменитый российский певец Григорий Лепс до сих пор не понимает, зачем его старшая дочь пять лет назад приняла участие в шоу «Голос». По его словам, девушка никогда не говорила, что хочет на сцену. Лепс уверен, что Инга могла выступить лучше.

«Меня поставили перед фактом, что Инга будет участвовать в шоу. Мне было непонятно: зачем? Ведь человек никогда не высказывал желания петь. Она спела неплохо, но могла бы и лучше. Но я не мог позволить тащить ребенка за уши», — прокомментировал музыкант.

В интервью «Аргументам и Фактам» Лепс рассказал, что после шоу он серьезно поговорил с дочерью и порекомендовал ей позаниматься вокалом с педагогом и через год вернуться к этому разговору, предает Пятый канал.

Музыкант также добавил, что старается объяснять своим детям, что можно и нельзя делать. Однако воспитанием детей большую часть времени занимается жена, так как самого Лепса часто нет дома.

Инга Лепсверидзе исполнила на шоу в 2016 году композицию на английском языке. Никто из жюри тогда не нажал красную кнопку.

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