НЕДОВОЛЕН? ⟩ Лепс о дебюте дочери на сцене: «Могла бы и лучше»

«Меня поставили перед фактом, что Инга будет участвовать в шоу. Мне было непонятно: зачем? Ведь человек никогда не высказывал желания петь. Она спела неплохо, но могла бы и лучше. Но я не мог позволить тащить ребенка за уши», — прокомментировал музыкант.

В интервью «Аргументам и Фактам» Лепс рассказал, что после шоу он серьезно поговорил с дочерью и порекомендовал ей позаниматься вокалом с педагогом и через год вернуться к этому разговору, предает Пятый канал.

Музыкант также добавил, что старается объяснять своим детям, что можно и нельзя делать. Однако воспитанием детей большую часть времени занимается жена, так как самого Лепса часто нет дома.