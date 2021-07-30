Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака

Лев
Львам следует набраться терпения: сегодня им едва ли удастся получить внятные ответы на наиболее важные и актуальные вопросы. Кроме того, вероятны задержки во многих делах, разногласия с партнерами по бизнесу. Попытка обсудить накопившиеся проблемы едва ли принесет плоды немедленно, но, по крайней мере, поможет составить полное представление о сложившейся ситуации.
Вероятно улучшение финансового положения, получение дорогих подарков. День подходит для праздников, вечеринок, дружеских встреч. Старайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности – совершеннейший пустяк может крайне негативно отразиться на ваших отношениях.
Дева
День весьма сложен с профессиональной точки зрения: из-за непредвиденных трудностей не удастся достичь поставленных целей, в связи с чем разладятся отношения с коллегами и партнерами. Сегодня вы очень уязвимы, в высшей степени чувствительны к критике. Старайтесь сохранять спокойствие – именно оно поможет вам вернуть ситуацию в нормальное русло.
Романтические и семейные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, вы найдете, чем порадовать близких людей, и они наверняка ответят вам тем же. Прекрасная физическая форма позволит получить массу удовольствия от путешествий и отдыха на природе, однако перегрузки все же нежелательны.
Весы
Постоянство желаний и верность поставленным целям сегодня будут вашими хорошими помощниками. Не поддавайтесь на провокации, сопротивляйтесь искушению сменить коней на переправе: метания не приведут ни к чему хорошему. День не подходит для экспериментов любого рода; избегайте нехоженых троп, отложите резкую смену имиджа, и вы убережете себя от неприятных потрясений.
Очень хороши отношения с близкими людьми. Представители старшего поколения высоко оценят вашу готовность следовать традициям и общепринятым правилам. Можно посещать общественные мероприятия и увеселительные заведения, однако и в развлечениях не стоит изменять своим привычкам.
Скорпион
Удачный день для работы. Скорпионам легко дается решение профессиональных проблем, а сотрудничество с проверенными партнерами приносит весьма внушительные плоды. Можно воспользоваться благоприятным моментом и обсудить с руководством перспективы вашего карьерного роста и вопрос повышения заработной платы, однако важно не проявлять излишней настойчивости. На данном этапе ваша задача – дать непосредственному начальству пищу для размышлений, причем в некоторых случаях достаточно будет тонкого намека.
А вот в личных отношениях открытость совершенно необходимо, любая недомолвка может сыграть роковую роль. Совершенно неуместны интриги, секреты и тайны, ваша скрытность наверняка будет ложно истолкована.
Стрелец
День вроде бы неплох, но требования, которые Стрельцы предъявляют к себе и окружающим, практически невыполнимы, поэтому настроение представителей данного знака едва ли будет хорошим. Постарайтесь настроиться на более реалистичный лад, смиритесь с тем, что никто не совершенен, и оптимизм к вам вернется. В первой половине дня нежелательно проводить деловые переговоры.
Вероятно получение знаков внимания от симпатичной вам особы. Стоит напомнить о себе старым друзьям или человеку, который вам особенно дорог. Родственники готовы окружить вас вниманием и заботой. День подходит для семейных праздников и отдыха на свежем воздухе.