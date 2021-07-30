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Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака

Летний дождь. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

День связан с появлением новых возможностей для профессионального роста. Воспользоваться ими в полной мере смогут те, кто готов к смелым решениям и не боится проявлять инициативу. Любители ходить проторенными путями и оставаться в тени тоже смогут приблизиться к поставленной цели, но достигнутые ими результаты будут очень и очень скромными. Многие события дня потребуют серьезного отношения; в особенности это касается финансовой сферы, а которой легкомыслие неуместно совершенно, пишет Дворец.

Этот день принесет немало радости влюбленным, в том числе и тем, кто пока не решился признаться в своих чувствах. Подходит он также для общения с родственниками и друзьями. А вот далекие поездки стоит отложить, равно как и эксперименты с имиджем.

Овен

День связан с трудностями в деловых отношениях, обострением разногласий с деловыми партнерами. Овны должны быть очень терпеливы, ведь именно от них зависит, удастся ли избежать конфликтов и сохранить сложившиеся профессиональные союзы. Нежелательны далекие поездки, командировки.

В остальном же день благоприятен. Финансовая ситуация улучшится, появится возможность приобрести вещи, о которых вы давно мечтали. Семейные отношения налаживаются, в немалой степени этому способствует совместное решение общих проблем. Влюбленные получат удовольствие от встречи, а вот новые знакомства сегодня маловероятны.

Телец

День связан с появлением важной информации, которой Тельцам следует немедленно воспользоваться. Получив ответы на интересующие вас вопросы, не пребывайте в растерянности и недоумении, а продолжайте движение к поставленной цели. Наступил подходящий момент для того, чтобы внести ясность в отношения с деловыми партнерами, обсудить планы на будущее и условия сотрудничества. На этот день также можно назначить встречу с потенциальным работодателем, но являться на нее следует во всем блеске – сегодня Тельцов встречают по одежке.

Можно заниматься решением простых бытовых проблем, вместе с близкими принимать решения о будущих покупках и капиталовложениях. Романтические отношения становятся более серьезными, многие представители знака задумаются о создании семьи или начале совместной жизни с любимым человеком.

Близнецы

День связан с серьезными проблемами в общении, утратой взаимопонимания с окружающими. Увы, сегодня вам будет трудно найти общий язык не только с коллегами и деловыми партнерами, но и с любимым человеком. Вообще, с точки зрения романтических отношений день весьма неблагоприятен. Вам придется не только идти на уступки и компромиссы, но и принимать непростые решения, брать на себя ответственность за ошибки своей «половинки».

В этой непростой ситуации чрезвычайно важной будет помощь друзей, родственников и единомышленников – только благодаря их поддержке вы сможете выйти победителем из создавшегося положения. Не последнюю роль играет и ваш природный оптимизм, который не покинет вас даже в трудную минуту.

Рак

Придется вносить изменения в планы, касающиеся работы, закончить вовремя намеченные дела помешают мелкие недоразумения. В напряженной обстановке поистине бесценной будет поддержка коллег и руководства, на которую вы сегодня имеете все основания рассчитывать. Благоприятна финансовая картина, не придется жалеть о расходах и покупках.

День принесет не только рост жизненного потенциала, но и стабилизацию эмоционального фона. Улучшится настроение, появится возможность разрешить многие внутренние противоречия. Юные представители знака без труда достигнут взаимопонимания с представителями старшего поколения, а влюбленные смогут найти ответы на наиболее важные вопросы.

Лев

Львам следует набраться терпения: сегодня им едва ли удастся получить внятные ответы на наиболее важные и актуальные вопросы. Кроме того, вероятны задержки во многих делах, разногласия с партнерами по бизнесу. Попытка обсудить накопившиеся проблемы едва ли принесет плоды немедленно, но, по крайней мере, поможет составить полное представление о сложившейся ситуации.

Вероятно улучшение финансового положения, получение дорогих подарков. День подходит для праздников, вечеринок, дружеских встреч. Старайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности – совершеннейший пустяк может крайне негативно отразиться на ваших отношениях.

Дева

День весьма сложен с профессиональной точки зрения: из-за непредвиденных трудностей не удастся достичь поставленных целей, в связи с чем разладятся отношения с коллегами и партнерами. Сегодня вы очень уязвимы, в высшей степени чувствительны к критике. Старайтесь сохранять спокойствие – именно оно поможет вам вернуть ситуацию в нормальное русло.

Романтические и семейные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, вы найдете, чем порадовать близких людей, и они наверняка ответят вам тем же. Прекрасная физическая форма позволит получить массу удовольствия от путешествий и отдыха на природе, однако перегрузки все же нежелательны.

Весы

Постоянство желаний и верность поставленным целям сегодня будут вашими хорошими помощниками. Не поддавайтесь на провокации, сопротивляйтесь искушению сменить коней на переправе: метания не приведут ни к чему хорошему. День не подходит для экспериментов любого рода; избегайте нехоженых троп, отложите резкую смену имиджа, и вы убережете себя от неприятных потрясений.

Очень хороши отношения с близкими людьми. Представители старшего поколения высоко оценят вашу готовность следовать традициям и общепринятым правилам. Можно посещать общественные мероприятия и увеселительные заведения, однако и в развлечениях не стоит изменять своим привычкам.

Скорпион

Удачный день для работы. Скорпионам легко дается решение профессиональных проблем, а сотрудничество с проверенными партнерами приносит весьма внушительные плоды. Можно воспользоваться благоприятным моментом и обсудить с руководством перспективы вашего карьерного роста и вопрос повышения заработной платы, однако важно не проявлять излишней настойчивости. На данном этапе ваша задача – дать непосредственному начальству пищу для размышлений, причем в некоторых случаях достаточно будет тонкого намека.

А вот в личных отношениях открытость совершенно необходимо, любая недомолвка может сыграть роковую роль. Совершенно неуместны интриги, секреты и тайны, ваша скрытность наверняка будет ложно истолкована.

Стрелец

День вроде бы неплох, но требования, которые Стрельцы предъявляют к себе и окружающим, практически невыполнимы, поэтому настроение представителей данного знака едва ли будет хорошим. Постарайтесь настроиться на более реалистичный лад, смиритесь с тем, что никто не совершенен, и оптимизм к вам вернется. В первой половине дня нежелательно проводить деловые переговоры.

Вероятно получение знаков внимания от симпатичной вам особы. Стоит напомнить о себе старым друзьям или человеку, который вам особенно дорог. Родственники готовы окружить вас вниманием и заботой. День подходит для семейных праздников и отдыха на свежем воздухе.

Козерог

День не самый легкий: негативные тенденции становятся причиной разлада в вашем окружении, конфликтов как с коллегами, так и с близкими людьми. Однако вы в силах изменить ситуацию; для этого придется пересмотреть свои приоритеты, переосмыслить те принципы, которые лежат в основе ваших отношений с окружающими. Весьма значительными будут профессиональные успехи: вам представится возможность одержать важную победу над конкурентами, укрепить свой авторитет.

Звезды советуют позаботиться о своем здоровье, поскольку день связан со снижением жизненного тонуса. Больше времени проводите на свежем воздухе, избегайте разного рода излишеств и старайтесь не нервничать по пустякам.

Водолей

На работе складывается непростая ситуация, к которой следует отнестись со всей серьезностью. Помните, что именно от вас коллеги сегодня ожидают решения многих проблем, именно на вас возлагает основные надежды руководство. Не так-то легко оправдать всеобщие ожидания, но, если вам это удастся, награда будет весьма значительной. День также связан с ростом творческого потенциала, некоторые представители знака обнаружат у себя новые таланты.

Вам не страшны ни физические, ни эмоциональные перегрузки – жизненный тонус находится на очень высоком уровне. Складываются благоприятные обстоятельства для расширения круга общения; воспользуйтесь этим, но и о старых друзьях не забывайте.

Рыбы

Снижается жизненный потенциал Рыб, поэтому представителям данного знака стоит, по возможности, сократить нагрузки, отдохнуть. Отличная возможность восстановить силы – смена обстановки, небольшое путешествие. Если вы не можете позволить себе подобную роскошь, постарайтесь, по крайней мере, не перетруждаться и заниматься только тем, что вам интересно.

Избегайте общения с людьми, вызывающими у вас антипатию: сегодня вы чрезвычайно уязвимы, и неприятные встречи могут негативно сказаться не только на эмоциональном, но и на физическом состоянии. Высока вероятность ссоры влюбленных; не будьте слишком упрямы, если дорожите отношениями с близким человеком.


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