Принц Гарри взбесился и обругал брата матом из-за Меган Маркл

Сам же принц Уильям сожалеет о жестком разговоре со своим братом, который и послужил началом столь затянувшегося конфликта, утверждают королевские эксперты Омид Скоби и Кэролин Дюран в своей новой книге «Обретение свободы».

На заре отношений Гарри и Меган Маркл герцог Кембриджский высказал свое беспокойство по поводу того, что роман его брата и актрисы развивается слишком быстро, и заявил, что Гарри, должно быть, «ослеплен похотью», сообщает издание Express.

Не нужно спешить. Потрать столько времени, сколько тебе нужно, чтобы узнать эту девушку,

- сказал тогда Уильям брату, пишут королевские биографы.

На определение его возлюбленной как «этой девушки» принц Гарри ужасно обиделся и просто пришел в ярость. Он «был взбешен», заявляют авторы книги, и грубо накричал на брата, используя нецензурную брань. После этой ссоры конфликт только усиливался.

«Когда Уильям во время беседы с Гарри призвал его просто не торопиться, это было задумано как благое намерение, однако братский совет не пошел Гарри на пользу. Он чувствовал, что у него нет поддержки с его стороны, и это действительно было началом разрыва их крепкой братской связи», - подтвердила королевский эксперт Кэти Николл.

Напомним, что принц Гарри познакомился с Меган Маркл на свидании вслепую, а после двух лет знакомства уже обручился с ней. После этого состоялся еще один «жесткий разговор» двух братьев. Принц Уильям получил от личного секретаря информацию о том, что Меган Маркл «ведет себя неподобающе», конфликтует с сотрудниками дворца, некоторые из которых просто покидают свои посты из-за ее неподобающего поведения. Об этом Уильям также строго поговорил с братом, но понимания не нашел.