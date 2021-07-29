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16 АВГУСТА НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ ⟩ Организатор «Бала Цветов» Татьяна Тридворнова: я сделала бы свадебное платье из серебристого мха - гимн эстонской природе

16 августа в Таллинне пройдет знаменитый и традиционный Tallinna Lilleball или «Бал Цветов», в рамках которого организован международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Праздник начнется в 17.00 в самом сердце эстонской столицы на Ратушной площади, и станет одним из самых ярких и ароматных мероприятий этого лета. Мероприятие поддерживает Департамент культуры и спорта. Вход свободный.

 
 
По словам Татьяны, заявки на участие получены от команд Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и Израиля. Учреждены премии победителям конкурса: 1 место - 1000 евро,
2 место - 600 евро, 3 место - 300 евро, и, конечно же, спонсоры награждают конкурсантов понравившихся им работ и победителей. Традиционно участники из разных стран демонстрируют высший пилотаж в своей профессии - создают цветочное платье. «Это должен быть полный и гармоничный образ, где важна не только техника, но и идея, а также сценический эффект», - говорит Татьяна.
 
Напомним, в этом году Балу цветов исполняется 22 года, и каждый раз он приносит новые имена европейской флористике, которые потом звучат на многих других международных площадках. В 2020 году бессменный организатор «Бала Цветов» Татьяна Тридворнова получила звание «Почетный житель города Таллинна». Как отмечает знаменитый флорист, это бесценное признание ее проекта, который она любила, любит и будет любить всегда. «Ремарк утверждал, что жизнь слишком длинна для одной любви. Но моя любовь к «Балу цветов» - одна и на всю жизнь», - уверена Тридворнова.

Татьяна Тридворнова

Konstantin Sednev/Postimees Grupp

 
В этом году конкурс «Цветочное платье» можно будет посмотреть не только на Ратушной площади, но и в режиме онлайн. Не у всех конкурсантов есть возможность приехать в Таллинн, а вот поучаствовать в конкурсе благодаря новому формату смогут флористы из разных стран. Уже получены заявки от 25 участников.
Жюри, по сложившейся традиции, возглавит известный эстонский дизайнер-флорист Тайво Пиллер, а также в жюри соберутся известнейшие персоны: представители политики, бизнеса, культуры и искусства.
Ну и, конечно, самое главное, это настроение! Согласитесь, провести несколько часов в окружении прекрасных цветов и головокружительных ароматов лета, пообщаться с такими же влюбленными в эту атмосферу людьми - это бесценно!
 
Татьяна Тридворнова приглашает всех на самое красочное цветочное событие Таллинна «Бал Цветов». Ждем вас на этот чудесный праздник!
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