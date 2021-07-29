Радостные встречи и финансовая стабильность: три знака Зодиака, которые будут счастливы во второй половине 2021 года

Тельцы с августа по декабрь будут ощущать душевный покой и гармонию, поскольку наконец найдут в себе силы пойти навстречу близким людям и попытаться их понять. Раньше упрямый Телец был уверен в своей правоте, но часто из-за этого и оставался один на один со своими проблемами. Теперь же теплые отношения в семье восстановятся, близкие поддержат Тельцов и помогут им, а все проблемы останутся позади.
Девы во второй половине текущего года невероятно ускорятся. Обычно представители этого знака неторопливы, последовательны, но теперь жизнь понесется просто в бешеном темпе, что неожиданно обрадует Дев. Представители этого знака наконец смогут решить давние проблемы, разобраться с накопившими финансовыми вопросами, карьера пойдет в гору, а отношения с окружающими наладятся. Материальное положение тоже будет приумножаться. Представители этого знака очень практичны, поэтому почивать на лаврах не будут, а сделают все, чтобы именно в этот период заложить фундамент своего счастливого будущего.
Козероги расслабиться не смогут — жизнь придаст им дополнительный стимул, который они встретят с оптимизмом. Представители этого знака будут на ходу осваивать новые навыки, которые очень помогут им в будущем. На работе дела пойдут в гору, многое будет получаться, да и в любовной сфере все наладится. Одинокие Козероги встретят свою вторую половинку, а семейные — вернут в дом гармонию.