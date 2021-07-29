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ВОСТОРГ! ⟩ Брейк-дансу - 35! В Таллинне пройдет большой фестиваль для брейкдансеров со всего мира

Фестиваль брейк-данса ФОТО: Промо

«Уважаемые олдскулеры и брейкдансеры со всего мира!» - с таких слов начинается обращение организаторов фестиваля на официальной странице в Facebook.

«Пора отпраздновать 35-летие брейк-данса - первой волны 80-х! Итак, добро пожаловать в Эстонию, город Таллинн 31 июля на таллинское Певческое поле, встречаемся там в 17.00. Это произойдет во время трехдневного музыкального фестиваля WE LOVE THE 90's с такими популярными звездами, как SASH, GROOVE COVERAGE, ICE MC, EAST 17 & SCOOTER! Добро пожаловать! Mы были, будем и есть - SHOW MUST GO ON!» - говорится в пресс-релизе. 

Больше информации о билетах и входе можно получить по электронной почте: breakdance80firstwave@gmail.com, а также в соцсети Facebook

Фестиваль WE LOVE THE 90's начинается на таллиннском Певческом поле уже сегодня, 29 июля. 

А что помните о брейк-дансе вы? 

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