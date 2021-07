ВОСТОРГ! ⟩ Брейк-дансу - 35! В Таллинне пройдет большой фестиваль для брейкдансеров со всего мира

«Пора отпраздновать 35-летие брейк-данса - первой волны 80-х! Итак, добро пожаловать в Эстонию, город Таллинн 31 июля на таллинское Певческое поле, встречаемся там в 17.00. Это произойдет во время трехдневного музыкального фестиваля WE LOVE THE 90's с такими популярными звездами, как SASH, GROOVE COVERAGE, ICE MC, EAST 17 & SCOOTER! Добро пожаловать! Mы были, будем и есть - SHOW MUST GO ON!» - говорится в пресс-релизе.