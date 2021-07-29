Девушкам можно! Эдгар Гергель задаст жару на грандиозной вечеринке в клубе PRIVÉ уже в эту субботу

Специальная вечеринка «Девушкам можно!» стартует в ночном клубе PRIVÉ в ночь с субботы на воскресенье, с 31 июля на 1 августа, самое яркое увеселительное заведение в центре Таллинна ждет всех ровно в полночь, чтобы незабываемо повеселиться. Какие сюрпризы ждут представительниц прекрасного пола? Вход до полвторого ночи для девушек всего лишь 10 евро, коктейль на входе за счет заведения. Мужчин приветственным коктейлем не побалуют, но отличное настроение гарантируют - стоимость билета - 15 евро.
Слоган вечеринки звучит следующим образом: «В эту ночь ТЕБЕ можно больше, чем обычно! Мы угостим ТЕБЯ коктейлем, ведущий скажет приятные слова, и даже если очень захочешь, пустим тебя на сцену. Сегодня можно!»
- Лучшие русские и зарубежные хиты от DJ Vinny Leonov;
- Дополнительное световое оформление вечера;
- Настоящий джентльмен, ведущий вечера: MC Edgar Gergel;
- Горячие танцы от Aniramas Show;
- Те самые папарацци, которые спрашивают разрешение;
- Бронирование столов: +372 5670 5559;
- Информация: +372 56825531.
Организатор вечеринки - Sapronov.
Больше информации - в Facebook.