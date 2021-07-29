Девушкам можно! Эдгар Гергель задаст жару на грандиозной вечеринке в клубе PRIVÉ уже в эту субботу

И это вовсе не значит, что если девушкам почти всё можно, то мужчин здесь не ждут. Неправда, для лучшего веселья нам нужно как можно больше ярких и раскрепощенных людей, чьи сердца переполнены любовью. И уже в эту субботу, 31 июля.