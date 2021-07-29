УЗНАЛИ? ⟩ Как Валерия выглядит без косметики на отдыхе
Певица Валерия решила провести отпуск с семьей младшего сына и улетела в Европу, пишет teleprogramma.pro.
Певица Валерия решила провести отпуск с семьей младшего сына и улетела в Европу, пишет teleprogramma.pro.
Здесь вместе с Арсением Шульгиным, его женой и маленькой дочкой звезда много путешествует по разным странам и городам, делясь впечатлениями с поклонниками в микроблоге. Италия, Франция, Монако – звездные туристы увидели уже немало.
На новом снимке, которым поделилась Валерия, она предстала без макияжа, в топе-бра и шортах-бермудах. От солнца ее защитили соломенная шляпка и хлопковая рубашка на плечах.