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УЗНАЛИ? ⟩ Как Валерия выглядит без косметики на отдыхе

Валерия ФОТО: Sergei Fadeichev

Певица Валерия решила провести отпуск с семьей младшего сына и улетела в Европу, пишет teleprogramma.pro.

Здесь вместе с Арсением Шульгиным, его женой и маленькой дочкой звезда много путешествует по разным странам и городам, делясь впечатлениями с поклонниками в микроблоге. Италия, Франция, Монако – звездные туристы увидели уже немало.

На новом снимке, которым поделилась Валерия, она предстала без макияжа, в топе-бра и шортах-бермудах. От солнца ее защитили соломенная шляпка и хлопковая рубашка на плечах.

«Лето - это маленькая жизнь», - подписала звезда снимок.

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