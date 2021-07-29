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Певицу МакSим вернули в медикаментозную кому

МакSим. ФОТО: Photo ITAR-TASS/COVI

Артистка редко бодрствует, но уже активно общается с медперсоналом, пишет Topnews.

Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в красной зоне в реанимации московской 52-й больницы, куда она попала 22 июня в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Инфекция ударила по легким певицы, и врачам пришлось ввести исполнительницу в медикаментозную кому. С 18 июня Марина находится на ИВЛ, и поклонники с тревогой следят за ее состоянием.

Несколько дней назад стало известно, что певицу вывели из состояния искусственной комы. И несмотря на то, что она пришла в себя и даже общалась с медперсоналом, врачами и родственниками знакам, ее состояние пока все так же оценивается как крайне тяжелое.

Позднее директор 38-летней певицы, Марина Соколова прокомментировала эту информацию. По ее словам, в действительности полностью певицу никто из медикаментозного сна не выводил до конца. Маргарита Соколова пояснила, что состояние артистки все еще сложное, но наблюдается положительная динамика. Также она подчеркнула, что певица продолжает находится в коме и лишь периодически ее приводят в сознание. «Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор», – пояснила Соколова «Пятому каналу».

Тем не менее большую часть времени певица проводит во сне, так как ее организму нужен отдых и силы для восстановления. А из состояния искусственной комы ее выводят по показаниям сканирования.

Днем ранее в своем Instagram Маргарита Соколова сообщала, что состояние певицы «еще сложное», но есть «положительная динамика». Кроме того, вопреки сообщениям в СМИ, полностью из медикаментозной комы Максим еще не вывели. Причина в том, пояснила Соколова, что организм нуждается в отдыхе. Сон регулируется медиками, которые следят за состоянием звезды. «Иногда Марина бывает в сознании», – заявила Соколова.

СМИ выяснили, что под регуляцией сна надо понимать, что пациент уже может самостоятельно дышать, без ИВЛ, но не постоянно, а время от времени. Так что обеспечение легких кислородом происходит попеременно естественным и искусственным путем. Чтобы перевести певицу полностью на естественное дыхание, надо справиться с воспалительными процессами в легких, которые пока что затрудняют ее положение. И все же, как признают и медики, и близкие, пик болезни пройден.

Есть надежда на выздоровление, хотя певица еще не может общаться с родней, сообщает «КП». Пока что поклонники певицы, под наставничеством духовника певицы отца Луки, продолжают молиться за ее здоровье. 

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