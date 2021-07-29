Певицу МакSим вернули в медикаментозную кому

Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в красной зоне в реанимации московской 52-й больницы, куда она попала 22 июня в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Инфекция ударила по легким певицы, и врачам пришлось ввести исполнительницу в медикаментозную кому. С 18 июня Марина находится на ИВЛ, и поклонники с тревогой следят за ее состоянием.

Несколько дней назад стало известно, что певицу вывели из состояния искусственной комы. И несмотря на то, что она пришла в себя и даже общалась с медперсоналом, врачами и родственниками знакам, ее состояние пока все так же оценивается как крайне тяжелое.

остояние артистки все еще сложное, но наблюдается положительная динамика. Также она подчеркнула, что певица продолжает находится в коме и лишь периодически ее приводят в сознание. «Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор», – пояснила Соколова Позднее директор 38-летней певицы, Марина Соколова прокомментировала эту информацию. По ее словам, в действительности полностью певицу никто из медикаментозного сна не выводил до конца. Маргарита Соколова пояснила, что сТакже она подчеркнула, что певица продолжает находится в коме и лишь периодически ее приводят в сознание. «Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор», – пояснила Соколова «Пятому каналу»

Тем не менее большую часть времени певица проводит во сне, так как ее организму нужен отдых и силы для восстановления. А из состояния искусственной комы ее выводят по показаниям сканирования.

Днем ранее в своем Instagram Маргарита Соколова сообщала, что состояние певицы «еще сложное», но есть «положительная динамика». Кроме того, вопреки сообщениям в СМИ, полностью из медикаментозной комы Максим еще не вывели. Причина в том, пояснила Соколова, что организм нуждается в отдыхе. Сон регулируется медиками, которые следят за состоянием звезды. «Иногда Марина бывает в сознании», – заявила Соколова.

СМИ выяснили, что под регуляцией сна надо понимать, что пациент уже может самостоятельно дышать, без ИВЛ, но не постоянно, а время от времени. Так что обеспечение легких кислородом происходит попеременно естественным и искусственным путем. Чтобы перевести певицу полностью на естественное дыхание, надо справиться с воспалительными процессами в легких, которые пока что затрудняют ее положение. И все же, как признают и медики, и близкие, пик болезни пройден.