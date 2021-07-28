КАК ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ? ⟩ Видео: Леди Гага вышла на улицу в обуви на 30-сантиметровых каблуках
35-летняя певица, кажется, решила вернуться к тренду на необычную обувь, пишет Пятый канал.
35-летняя певица, кажется, решила вернуться к тренду на необычную обувь, пишет Пятый канал.
Поклонники Леди Гаги ликуют — певица вернулась к своему первоначальному стилю. Она снова надела любимую обувь на невероятно высоких каблуках.
Благодаря огромным шпилькам стала выше на 30 сантиметров и прошлась по центру Нью-Йорка. Правда, всего пару метров, до машины. И, как заметили очевидцы, без прежней раскованности. Звезда явно следила за равновесием.
Такую обувь Леди Гага не носила несколько лет — после череды падений на сцене и на улице, и травмы ахиллова сухожилия. Теперь вот снова взялась за старое.