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КАК ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ? ⟩ Видео: Леди Гага вышла на улицу в обуви на 30-сантиметровых каблуках

Леди Гага ФОТО: Nancy Rivera/ZUMAPRESS.com

35-летняя певица, кажется, решила вернуться к тренду на необычную обувь, пишет Пятый канал.

Поклонники Леди Гаги ликуют — певица вернулась к своему первоначальному стилю. Она снова надела любимую обувь на невероятно высоких каблуках.

Благодаря огромным шпилькам стала выше на 30 сантиметров и прошлась по центру Нью-Йорка. Правда, всего пару метров, до машины. И, как заметили очевидцы, без прежней раскованности. Звезда явно следила за равновесием.

Такую обувь Леди Гага не носила несколько лет — после череды падений на сцене и на улице, и травмы ахиллова сухожилия. Теперь вот снова взялась за старое.


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