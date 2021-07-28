Гороскоп Павла Глобы на август: кто-то окажется в ЗАГСе, а кого ждут конфликты на работе

По словам астролога, представители одних знаков Зодиака смогут улучшить финансовое положение, у других наладится личная жизнь. Август – благоприятное время для саморазвития, получения новых знаний, трудоустройства на новую работу, достижения поставленных целей.

ОВЕН – август станет продуктивным месяцем для вас, периодом воплощения идей, реализации планов. Это время выбора карьеры, продвижения, стремления к намеченным целям. Овны от природы трудолюбивы, поэтому умеют обеспечить и себя, и свое потомство.

ТЕЛЕЦ – Павел Глоба рекомендует вам избавиться от пагубных привычек, заняться здоровьем. Можно начать курс похудения. В сфере финансов все будет гладко, но не стоит тратить сбережения на ненужные вещи.

БЛИЗНЕЦЫ – лень чревата последствиями, поэтому придется больше работать, чтобы не знать нужды. Сконцентрируйтесь на насущных проблемах, помогите родственникам. Отдохнуть в августе не получится: придется разбираться с должниками, справляться с бытовыми трудностями.

РАК – у вас также будет активный месяц без возможности на отдых. Высока вероятность, что произойдут конфликтные ситуации на работе, возникнут ссоры с родственниками. Неприятности на работе могут навредить авторитету. Чтобы избежать ссор с коллегами, научитесь договариваться с ними.

ЛЕВ – астролог рекомендует собраться всей родней и хорошенько отдохнуть. В августе надо разобраться с делами, доделать все работы. Все выходные старайтесь проводить позитивно, веселиться, чаще организовывать семейные посиделки.

ДЕВА – могут возникнуть проблемы со здоровьем. Павел Глоба рекомендует осторожно обращаться с огнем, не заниматься экстремальным спортом. В августе прислушивайтесь к самочувствию, не бойтесь обращаться за помощью в медучреждения.

ВЕСЫ – пришло время наладить личную жизни, вывести отношения с партнером на новый уровень. Август – благоприятное время для создания семьи, рождения малыша. Многие из вас окажутся в ЗАГСе.

СКОРПИОН – в отношениях со второй половинкой возобновится страсть. Вы снова станете близки, будете увлечены друг другом. Наконец, вы начнете ценить людей, которые рядом с вами.

СТРЕЛЕЦ – в августе поспешите обустроить жилплощадь, совершить крупные покупки. Сделайте конец лета незабываемым. Можно заняться строительством, ремонтными работами. Можно покупать бытовую технику.

КОЗЕРОГ – если вы одиноки, то уже к концу месяца ваш статус изменится. Партнер будет вас любить, исполнять все желания. Искренние чувства перерастут в очень крепкую любовь.

ВОДОЛЕЙ – астролог рекомендует обрести баланс между работой и личными отношениями, желаниями и ожиданиями. Ищите компромиссные решения, находите выход из разных ситуаций. Будьте благодарны родственникам за поддержку.