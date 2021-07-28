ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Телеведущая Яна Кошкина сводит мужчин с ума своими формами: какой бюст!

На снимке она запечатлена сидящей на коленях на дне бассейна. На звезде можно увидеть сексуальный белый бикини в горох. Он с трудом способен скрыть ее поистине выдающиеся формы.

«Говорят, скромность — украшает. На этом фото я как раз «ее» пыталась изобразить. Меня украшает?» - спрашивает Яна Кошкина.