ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Телеведущая Яна Кошкина сводит мужчин с ума своими формами: какой бюст!
Телеведущая Яна Кошкина в Instagram разместила очередной крайне соблазнительный кадр, пишет teleprogramma.pro.
Телеведущая Яна Кошкина в Instagram разместила очередной крайне соблазнительный кадр, пишет teleprogramma.pro.
На снимке она запечатлена сидящей на коленях на дне бассейна. На звезде можно увидеть сексуальный белый бикини в горох. Он с трудом способен скрыть ее поистине выдающиеся формы.
«Говорят, скромность — украшает. На этом фото я как раз «ее» пыталась изобразить. Меня украшает?» - спрашивает Яна Кошкина.
Напомним, что одно время Яну Кошкину активно сватали за юмориста Гарика Харламова. Позже стало известно, что у них нет никакого романа. Кстати, несколько дней назад на шоу Карена Адамяна телеведущая огорошила признанием. Она, оказывается, сейчас одинока и мечтает о новых знакомствах.