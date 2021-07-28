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ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Телеведущая Яна Кошкина сводит мужчин с ума своими формами: какой бюст!

Яна Кошкина ФОТО: Инстаграм

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram разместила очередной крайне соблазнительный кадр, пишет teleprogramma.pro.

На снимке она запечатлена сидящей на коленях на дне бассейна. На звезде можно увидеть сексуальный белый бикини в горох. Он с трудом способен скрыть ее поистине выдающиеся формы.

«Говорят, скромность — украшает. На этом фото я как раз «ее» пыталась изобразить. Меня украшает?» - спрашивает Яна Кошкина.

Напомним, что одно время Яну Кошкину активно сватали за юмориста Гарика Харламова. Позже стало известно, что у них нет никакого романа. Кстати, несколько дней назад на шоу Карена Адамяна телеведущая огорошила признанием. Она, оказывается, сейчас одинока и мечтает о новых знакомствах.

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