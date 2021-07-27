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Молодой муж Анны Седоковой сбежал от нее в США

Янис Тимма ФОТО: Instagram

29-летний баскетболист Янис Тимма надеется найти новое счастье за океаном, пишет Kp.ru.

Анна Седокова с детьми осталась одна в Москве: молодой муж 38-летней певицы уехал от нее в США. 29-летний баскетболист Янис Тимма бы вынужден отправиться искать новое счастье за океан из-за проблем с работой. Пара уверяет, что ни о каком расставании речи не идет, и они по-прежнему испытывают нежные чувства друг к другу на расстоянии. Но, тем не менее, уехать к любимому в Америку надолго Анна не может, ведь она зарабатывает только в России.

В Москву Янис приехал в 2019 году: латышский спортсмен заключил двухлетний контракт с баскетбольным клубом «Химки». Именно тогда он встретил Седокову и женился на ней. После этого болельщики стали замечать, что показатели Тиммы падают матча к матчу. Яниса перестали включать в основной состав команды, и он все больше времени проводил на скамейке запасных. В окружении спортсмена говорили, что именно семейная жизнь со звездой сказалась на его спортивной форме. После того, как был уволен главный тренер команды Римас Куртинайтис, у Тиммы начались проблемы. Янис начал конфликтовать с новым тренером и перестал посещать тренировки. То, что клуб досрочно расторг контракт со спортменом, в феврале этого года подтвердил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Однако Седокова придерживается иного мнения. В недавнем интервью Анна обмолвилась, что у клуба крупные финансовые проблемы – отсюда, мол, все беды. Певица намекнула, что ее мужу уже год не платят зарплату, и она содержит его.

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты», – призналась Седокова.

Пока что ни одна команда не спешит приглашать Яниса в свои ряды, поэтому он отправился в США шлифовать свое спортивное мастерство. Тимма отправился тренироваться в летний лагерь NBA, который стартует в августе. Спортсмен надеется, что после этого ему удастся заключить контракт с командой Orlando Magic. Однако, по мнению инсайдеров, его шансы невелики: претендентов на это место слишком много.

В свете последних событий Анне пришлось серьезно пересмотреть свой бюджет. Еще до увольнения мужа артистка купила в ипотеку две квартиры. Одна из них обошлась ей в 58 миллионов рублей (666 840 евро). Теперь Седокова выплачивает за нее по 480 тысяч рублей в месяц. Апартаменты площадью 200 квадратных метров с невероятным видом расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица делает в ней ремонт. А пока что артистка и ее семья ютятся в съемном жилье.

Ранее Анна рассказала, что в месяц она тратит около 1,5 миллиона рублей (17 245 евро). Помимо ее личных расходов в эту сумму входит зарплата сотрудников, которые работают на ее бренд одежды «LA Story». Также из этих денег Седокова расплачивается за съемную квартиру, в которой она живет с семьей, пока в ее новом жилище идет ремонт.


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