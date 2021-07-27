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ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ «Мы все тебя любим!»: Крид посвятил номер тяжелобольной певице МакSим

Егора Крид ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Егор Крид поддержал тяжелобольную певицу МакSим, посвятив ей номер на одном из своих концертов. В разгар мероприятия команда певца включила на полную громкость трек «Отпускаю» в исполнении артистки. Присутствовавшие зажгли фонарики и стали подпевать.

Крид снимал происходящее на камеру мобильного телефона. В какой-то момент он поднес к губам микрофон и прошептал нежные слова, обращаясь к МакSим.

«Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим!» — сказал Егор Крид и отправил певице поцелуй.

Стоящие позади музыканта фанаты завизжали от восторга. Где-то вдалеке слышались добрые слова, обращенные к больной артистке.

URA.RU отмечает, что молодую певицу госпитализировали еще в середине июня. После очередного концерта температура тела у артистки зашкаливала, ей было трудно дышать. Медики предположили, что у звезды COVID, однако тесты ни разу не дали положительных результатов. Между тем, легкие МакSим были поражены так сильно, что клиническая картина очень напоминала вирусную пневмонию, пишет Пятый канал.

За жизнь певицы борются лучшие специалисты. По официальным данным, звезда все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.


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