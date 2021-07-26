Певица МакSим пришла в себя
Певица Марина Абросимова-Максимова пришла в сознание после комы, в которой она находилась больше месяца, пишут Дни.ру.
Певица Марина Абросимова-Максимова пришла в сознание после комы, в которой она находилась больше месяца, пишут Дни.ру.
Певица МакSим пришла в себя. Она начала общаться с сотрудниками больницы с помощью жестов и знаков и находится в ясном сознании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи смогли вывести певицу из состояния медикаментозной комы. Напомним, первый раз у них не получилось это сделать, МакSим не смогла дышать самостоятельно.
На этот раз медики постепенно снизили ввод седативных препаратов и разбудили МакSим.
– говорится в тексте сообщения телеграм-канала.
Также на сегодня известно, что певица МакSим может самостоятельно сделать вдох, однако пока дышать ей помогают специальная аппаратура – ВИВЛ (вспомогательная искусственная вентиляция легких). По сути это тоже искусственная вентиляция, но уже гораздо легче и с другими параметрами.
Врачи по-прежнему оценивают состояние МакSим как стабильно тяжелое. Медики не дают прогнозов. Ситуация может измениться в любой момент как в лучшую, так и в худшую сторону.
Официальных сообщений о здоровье артистки пока нет. Подробности выясняются.