КИНОБОМБЫ ВЫХОДНЫХ ⟩ ТОП-7: какие фильмы жители Эстонии смотрели больше всего

1. Лука

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Кассовые сборы: 40 397,29 €.

В прекрасном приморском городке на Итальянской Ривьере мальчик Лука проводит незабываемое лето, наполненное мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Вместе с ним эти приключения переживает его новый лучший друг, который на самом деле – морское чудовище из другого мира.

2. Космический джем: Новое поколение

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Кассовые сборы: 10 798,11 €.

Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.

3. Время

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Кассовые сборы: 11 600,92 €.

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

4. Дети ночи

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Кассовые сборы: 10 743,74 €.

Молодежная комедия «Дети ночи» рассказывает о трех сестрах, в жизни каждой из которых наступил переломный момент. Лиис (Грете Конкси) только что окончила школу и поняла, что будущее с ее парнем может оказаться не такими уж светлым, как она думала. Старшая сестра Карин (Пирет Крумм), которая первой покинула родительское гнездо, старается выжить в современной женофобской деловой среде. Младшая из сестер, подросток Яне (Алисе Сиил), пытается устоять перед нажимом своей подружки-тусовщицы и остаться самой собой. Однажды ночью все тайны и переживания, в которых сестры не осмеливались признаться, выходят наружу. И когда утром они встречаются на пороге родительского дома, то понимают, что должны изменить свою жизнь, став взрослее и мудрее.

5. Форсаж 9

Зрители: 1 516.

Кассовые сборы: 11 429,80 €.

«Форсаж 9» - девятая часть франшизы «Вселенная Форсаж», которой в этом году исполняется 20 лет. За эти годы фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.

Доминик Торетто (Вин Дизель) ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб (Джон Сина, «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), которого много лет назад изгнали из семьи.

6. Чёрная вдова

Зрители: 1 442.

Кассовые сборы: 10 791,25 €.

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые - Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.

7. Клаустрофобы 2: Лига выживших

Зрители: 1 390.

Кассовые сборы: 9 500,46 €.

Шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.



