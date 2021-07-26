СТРАСТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ ⟩ Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком

Снимки, на которых Лопес запечатлена в купальнике, появились в сети в ее 52-й день рождения. Кадр с Аффлеком завершил опубликованную серию. Для звездной пары это первая совместная фотография в Instagram, поскольку во время их романа в 2000-х платформы еще не существовало, сообщает Lenta.ru.

Дненнифер Лопес целуется с Беном Аффлеком на свой день рождения. ФОТО: скриншот с Instagram/jlo

Ранее СМИ сообщали, что актер планирует сделать предложение Лопес до конца 2021 года, поскольку он боится потерять ее во второй раз.