Павел Глоба: четырем знакам Зодиака август принесет проблемы

Расположение звезд в августе способствует получению новых знаний и смене работы, заявил Глоба. Астролог рекомендовал Львам, Козерогам и Рыбам не отступать от намеченной цели и двигаться вперед, ведь удача будет на их стороне. Некоторым же представителям зодиакального круга стоит напрячься, поскольку для них август приготовил неприятные сюрпризы.

Близнецов Павел Глоба призвал собраться и не рассчитывать на отдых. В последний месяц лета они ярче всего ощутят последствия собственной лени. Накопившиеся задачи придется срочно выполнять, а проблемы потребуют незамедлительных решений.

Ракам тоже не светит отпуск. Звезды предупреждают их о том, что август будет наполнен конфликтами. Возможны ссоры не только на работе, но и конфликты с близкими людьми. Наберитесь терпения и продемонстрируйте чудеса дипломатии, учитесь договариваться, иначе отношения могут окончательно разрушиться.

Девы могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Впереди травмоопасный месяц, возможны ожоги. Павел Глоба советует хотя бы на время отказаться от экстрима и не усердствовать в спортзале.

Для Водолеев настало время положиться на волю судьбы. Не стоит ничего планировать, просто отдайтесь течению и учитесь балансировать между собственными желаниями и требованиями окружающих. Выход есть из любой ситуации, напомнил астролог. Особенно если вы готовы к компромиссам.



