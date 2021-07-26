ЗНАЙ НАШИХ! ⟩ Наш гастрономический эксперт Александр Гнутов рассказал российскому порталу о самой модной еде в Эстонии

Гастрономический эксперт, кулинар и специалист по эстонской кухне Александр Гнутов устраивает в Таллине поп-ап-ужины, на которые съезжается весь местный бомонд. В интервью он рассказал, почему Эстонию называют картофельной республикой, за что он не любит салаку в молоке, и поделился рецептами аутентичных блюд.

Настоящий мужчина должен стараться проводить больше времени с семьей, содержать ее и… кормить.

У меня много хобби, и одно из главных — кулинария. Смею надеяться, с последним пунктом я справляюсь хорошо. Я учился в Финляндии у мишленовских поваров, принимал участие в гастрономическом фестивале Food Camp Finland, работал в лучших ресторанах Таллина, изучал сицилийские специалитеты, сыроварение и производство сыровяленых деликатесов в Калабрии.

В прошлом я капитан дальнего плавания. Часто отправляюсь на рыбалку в шведские шхеры или норвежские фьорды за свежей рыбой для ужина. Сам пеку бездрожжевой хлеб, готовлю домашние колбасы, копчу ветчину, делаю чоризо и раскатываю тончайшее тесто для штруделей. Эстонская крестьянская кухня была достаточно проста, но ее очень обогатили заимствования. По большому счету, на протяжении 700 лет она была сильно подвержена влиянию германских и скандинавских гастрономических традиций, позже — российских и уже потом — русской кухни советского периода.

Александр делает ужин немецкой кухни ФОТО: личный архив

Если говорить об основных продуктах, то это прежде всего ржаной хлеб и разные крупы. Местные пекли пресное ячменное тесто. Белый хлеб в немецкие времена подавался только к праздникам. Кама (отварная сушеная молотая мука) обычно с кислым молоком, а сегодня — с кефиром или йогуртом — это такой совершенно эстонский специалитет. Из овощей — капуста, репа и брюква.

Их запекали и мариновали разными способами. Картофель завезли лишь в конце XIX века, он очень полюбился местным жителям и до сих пор остается одним из основных в рационе. Иногда Эстонию даже называют картофельной республикой. Блюда из яиц в немецкие времена были редкостью.

Омлеты и вареные яйца ели в основном по воскресеньям. Из молочных продуктов — свежее и кислое молоко, масло, творог и простокваши. А по праздникам пили домашнее пиво, которое по-прежнему делают на эстонских хуторах. Мясо на крестьянском столе было редкостью, жили тогда не очень богато.

Дома у Гнутова есть профессиональное обрудование, чтобы готовить и сыры, и колбасы. ФОТО: личный архив

Традиционная эстонская кухня

Кровяные колбасы с крупами — еще одно влияние немецкой кухни. Обычно готовят на Рождество. Щи из мяса и разных копченостей. Из рыбы — салака, килька, судак, окунь, камбала, лосось, сиг, корюшка, ряпушка. Традиционные эстонские рыбные блюда — это, конечно, салака и килька. Бутерброд с балтийской килькой — национальный символ. Но есть рецепты, которые у меня даже в голове не укладываются. Например, салака в молоке! Ну сами понимаете, мягко говоря, не совсем сочетаемые продукты. Хотя некоторым нравится.

Мой личный топ-3 эстонской кухни.