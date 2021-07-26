Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Неблагоприятный день, который располагает к серьезным проблемам: падению авторитета, финансовым потерям, неудачным сделкам, поражениям, болезням. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

Телец

Пассивный, трудный день, неблагоприятный для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться ложными. В любовных отношениях намечается некоторый спад, однако не исключена неожиданная встреча с давней симпатией. К концу дня все образуется.

Близнецы

Первая половина дня будет отмечена неприятными известиями и сюрпризами. Даже достижение задуманных целей может привести в тупик. Вам придется отстаивать свои интересы несмотря ни на что. Во второй половине дня вероятны встречи с доброжелателем или надежным другом, которые помогут выпутаться из неприятностей. Чтобы предупредить обострение проблем, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами, и определитесь в отношениях с противоположным полом.

Рак

Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Возможно, вам и сегодня придется отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Старайтесь не попадать под чье-либо дурное влияние. Во второй половине дня возможно ухудшение настроения и самочувствия.

Лев

Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу – возможна неудача во всех начинаниях. Рассматривайте эти события как очередные испытания на прочность. Не сдавайтесь, трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации.

Дева

День неблагоприятен для активной деятельности. Жизненный потенциал понизится, что незамедлительно скажется на профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и на дальнейшей судьбе вообще. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям. Добросовестность, умение убеждать партнера, общительность помогут вам выйти из затруднительного положения.

Весы

Чтобы исключить возможность финансовых проблем, придется приложить немало усилий. Не идите напролом. Мудрость и сдержанность – условия достижения задуманной цели. Приоритетными должны быть мысли о конкретной прибыли, а не о долгосрочных планах. Чрезмерная эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. В сфере интимных отношений следует избегать необузданных страстей и рискованных поступков.

Скорпион

Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Особенно внимательными нужно быть женщинам-Скорпионам: их жизненный потенциал окажется на низком уровне, что повлечет за собой целый букет заболеваний. Исключите сегодня всякие отрицательные эмоции или физические нагрузки. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой.

Стрелец

День несет негативные тенденции: обольщения, ложные обещания, напрасные надежды. Любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Риск, легкомысленное отношение к делу могут значительно затруднить достижение поставленных целей. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию.

Козерог

Благоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание, беспричинную тоску. Не рекомендуется употребление спиртных напитков.

Водолей

Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Встречи принесут неприятности, надежды – разочарования. Возможна легкая депрессия. Постарайтесь не уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Рыбы