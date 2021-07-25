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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как проходил веселый Funk Fest в Раквере

Однодневный фестиваль Funk Fest, который прошел в Раквере в субботу, привлек внимание самых больших фанатов фанк-музыки, пишет Elu24.

На фестивале выступили Lexsoul Dancemachine, фабрика хитов Gram-Of-Fun, эстонский фанк-промоутер Арг Парт, альтернативный фанк-мастер Kenors и новичок в фанк- и соул-стиле Рети Нииманн, которая дала свой дебютный концерт со своей новой группой!

Помимо любителей современных более жестких фанк-групп, поклонникам старого фанка также было чем порадоваться - на концерте отдали дань уважения группе Genialistid.

Смотрите яркую галерею!

Фанк  — одно из основополагающих течений афроамериканской музыки. Термин обозначает музыкальное направление, наряду с соулом составляющее ритм-энд-блюз. Формирование фанка началось в 60-х годах в противовес растущей коммерциализации ритм-энд-блюза. Основоположниками стиля явились Джеймс Браун, Джордж Клинтон и Слай Стоун.

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