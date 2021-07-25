ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как проходил веселый Funk Fest в Раквере

На фестивале выступили Lexsoul Dancemachine, фабрика хитов Gram-Of-Fun, эстонский фанк-промоутер Арг Парт, альтернативный фанк-мастер Kenors и новичок в фанк- и соул-стиле Рети Нииманн, которая дала свой дебютный концерт со своей новой группой!

Помимо любителей современных более жестких фанк-групп, поклонникам старого фанка также было чем порадоваться - на концерте отдали дань уважения группе Genialistid.

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