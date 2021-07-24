Найти клад или ввязаться в конфликт: Китайский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа
Последняя неделя июля может стать самой результативной или самой бесполезной неделей месяца, пишет Пятый канал.
Последняя неделя июля может стать самой результативной или самой бесполезной неделей месяца, пишет Пятый канал.
Прогнозы Tanya Bendz основанны на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.
Финальная неделя июля не означает завершения надоевшего всем конфликтного и медленного месяца Козы. Новый китайский месяц – Водной Обезьяны – наступит только 7 августа. Поэтому пока живем и действуем внутри конфликта месяц-год и не сопротивляемся энергиям торможения, нестыковок и замедления всего и вся. Лучшая стратегия – плыть по потоку этих энергий и вылавливать благоприятные их сочетания.
Понедельник, 26 июля. Инь Дерево и Свинья
Понедельник – день прекрасный. Лучший день на предстоящей неделе для того, чтобы спокойно и уверенно взяться за решение сложных задач.
Энергии этого понедельника благоволят открытию бизнеса, свадьбе, подписанию контрактов. Хорошо покупать домашних животных и ходить в больничку на процедуры. Не стоит затевать ремонт или переезд.
Не очень уверенно будут чувствовать себя в понедельник люди знака Змея. Змеи по году могут ощущать недомогание, Змеи по месяцу – наткнуться на непонимание на работе, а Змеи по дню ощутить несправедливое отношение партнера.
Вторник, 27 июля. Ян Огонь и Крыса
Вторник будет энергичным и результативным. По крайней мере на фоне июльского зависания и торможения в делах. В этот день хорошо будет договариваться о чем-то важном, устраивать свидания, встречи и переговоры. Энергии дня помогут открыть и удержать новое в вашей жизни.
Вторник неблагоприятен для свадьбы – семейная жизнь будет «взрывоопасная». Очень эмоциональными, причем не в лучшем аспекте почувствуют себя люди знака Лошадь. Вам стоит быть довольно аккуратными в словах и поступках.
Среда, 28 июля. Инь Огонь и Бык
Энергии среды противоречивы. С одной стороны – усиление противостояния Быка и Козы, что означается практически полную остановку в любых делах. С другой – для людей, у кого в дневном столпе знаки Дерева или Огня откроется так называемая «Сокровищница» - появится возможность заработать хорошие деньги и сделать выгодную покупку.
Остальным знакам эту среду лучше потратить на рутину или отдых. Особенно не стоит сопротивляться Козам. Это хоть и ваш месяц, но конфликт с Быком в этот день будет очень уже невыносимым.
Четверг 29 июля. Ян Земля и Тигр
День с сильной янской пробивной энергией. Будет желание сдвинуть горы, силой заставить подчиняться, рискнуть и поставить все на карту – не поддавайтесь этому искушению. Несмотря на силу дневных энергий, в карте четверга много конфликта и мало воды – умения договариваться ускользать от проблем.
Лучшая стратегия четверга – спокойное времяпрепровождение. Можно заняться садоводством, сходить погулять в лес.
Не стоит заниматься экстремальными развлечениями и спортом, есть серьезный риск попасть на больничную койку. Особенно это касается людей с Обезьяной в карте.
Пятница 30 июля. Инь Земля и Кролик
Спокойный мягкий день, энергии которого помогут уладить давние конфликты, выпросить прощение или простить самому, наладить гармонию в отношениях.
Хорошо в пятницу будет устраивать свидания, разговоры по душам, просить руки и отдавать сердце. В деловом плане пятница отличное время для того, чтобы разобраться с нерешенными конфликтами по работе.
Неблагоприятно в пятницу ходить в больницы. Если есть возможность лучше не назначать плановое лечение и не навещать больных.
Людям с Кроликом в карте будет не по себе. Те, кто родился в год Кролика могут почувствовать упадок сил. Рожденные в марте (месяц Кролика) будут раздосадованы тем, что происходит на работе, а те, у кого Кролик поселился в дневном столпе могут даже поссориться с супругом.
Суббота, 31 июля. Ян Металл на Драконе
Субботу лучше всего потратить на отдых. Сочетание энергий в этом дне поможет насладиться плодами трудов ваших. Без зазрения совести можете валяться на пляже, получать комплименты, награды, подарки, денежные средства – кто на что настроен.
Не надо заниматься решениями важных вопросов – все равно энергия утечет мимо.
Собаки по году – будьте осторожны с водными аттракционами, родившиеся в октябре (месяце Собаки) забудьте про работу хоть на один день, а те, кому повезло с Собакой в дневном столпе – не стоит рычать на супргуга/супругу – завтра вам будет стыдно за свое поведение.
Воскресенье, 01 августа. Инь Металл на Змее
Спокойный день спокойных энергий. Будет тянуть покрасоваться, купить драгоценностей и тут же вывести их в свет. Не стоит сопротивляться энергиям – разрешите себе эту приятную мелочь.
День будет также хорош для того, чтобы начать в своей жизни что-то новое – дело, отношения, семью, строительство дома.
Не очень уютно будут чувствовать себя в этот день люди знака Свинья. Вам следует отделить зерна от плевел и не сильно переживать по этому поводу.
Ну и всем остальным того же желаю.
Удачного вам бацзы!