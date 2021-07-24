Найти клад или ввязаться в конфликт: Китайский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

Прогнозы Tanya Bendz основанны на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Финальная неделя июля не означает завершения надоевшего всем конфликтного и медленного месяца Козы. Новый китайский месяц – Водной Обезьяны – наступит только 7 августа. Поэтому пока живем и действуем внутри конфликта месяц-год и не сопротивляемся энергиям торможения, нестыковок и замедления всего и вся. Лучшая стратегия – плыть по потоку этих энергий и вылавливать благоприятные их сочетания.

Понедельник, 26 июля. Инь Дерево и Свинья

Понедельник – день прекрасный. Лучший день на предстоящей неделе для того, чтобы спокойно и уверенно взяться за решение сложных задач.

Энергии этого понедельника благоволят открытию бизнеса, свадьбе, подписанию контрактов. Хорошо покупать домашних животных и ходить в больничку на процедуры. Не стоит затевать ремонт или переезд.

Не очень уверенно будут чувствовать себя в понедельник люди знака Змея. Змеи по году могут ощущать недомогание, Змеи по месяцу – наткнуться на непонимание на работе, а Змеи по дню ощутить несправедливое отношение партнера.

Вторник, 27 июля. Ян Огонь и Крыса

Вторник будет энергичным и результативным. По крайней мере на фоне июльского зависания и торможения в делах. В этот день хорошо будет договариваться о чем-то важном, устраивать свидания, встречи и переговоры. Энергии дня помогут открыть и удержать новое в вашей жизни.

Вторник неблагоприятен для свадьбы – семейная жизнь будет «взрывоопасная». Очень эмоциональными, причем не в лучшем аспекте почувствуют себя люди знака Лошадь. Вам стоит быть довольно аккуратными в словах и поступках.

Среда, 28 июля. Инь Огонь и Бык

Энергии среды противоречивы. С одной стороны – усиление противостояния Быка и Козы, что означается практически полную остановку в любых делах. С другой – для людей, у кого в дневном столпе знаки Дерева или Огня откроется так называемая «Сокровищница» - появится возможность заработать хорошие деньги и сделать выгодную покупку.

Остальным знакам эту среду лучше потратить на рутину или отдых. Особенно не стоит сопротивляться Козам. Это хоть и ваш месяц, но конфликт с Быком в этот день будет очень уже невыносимым.

Четверг 29 июля. Ян Земля и Тигр

День с сильной янской пробивной энергией. Будет желание сдвинуть горы, силой заставить подчиняться, рискнуть и поставить все на карту – не поддавайтесь этому искушению. Несмотря на силу дневных энергий, в карте четверга много конфликта и мало воды – умения договариваться ускользать от проблем.

Лучшая стратегия четверга – спокойное времяпрепровождение. Можно заняться садоводством, сходить погулять в лес.

Не стоит заниматься экстремальными развлечениями и спортом, есть серьезный риск попасть на больничную койку. Особенно это касается людей с Обезьяной в карте.

Пятница 30 июля. Инь Земля и Кролик