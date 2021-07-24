Отец Меган Маркл подает на нее в суд из-за внуков

Томас Маркл и его 39-летняя дочь Меган уже долгое время не общаются. Одной из причин конфликта стало сотрудничество мужчины со СМИ – однажды мужчина продал снимки своей дочери журналистам накануне ее свадьбы с принцем Гарри. Ранее Томас уверял, что сотни раз извинялся за «свою глупую ошибку», но так и не был прощен.

На этот раз причиной обострения скандала стали внуки Томаса Маркла – двухлетний Арчи и малышка Лили, с которыми он не имеет возможности видеться.

«Я буду очень разочарован, если не смогу подержать на руках мою внучку», – высказался Томас, намекая на проблемы со здоровьем.

Томас Маркл надеется, что Елизавета II и ее родственники будут лояльны к внукам от Меган, которая, к слову, вместе с супругом приняли решение отказаться от королевских полномочий.

«Арчи и Лили – маленькие дети. Это не политика. Они не пешки. Они не являются частью игры», – отметил Маркл. – И они также члены королевской семьи».

Также в интервью для канала Fox News 77-летний мужчина признался, что критично относится к планам своего зятя, планирующего выпустить мемуары о жизни в королевской семье. Томас уверен – герцогу Сассекскому не о чем рассказывать, и его слова могут плохо сказаться на внуках и их положении в обществе.



