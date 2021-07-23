ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Вот так «скидки» в Rimi: больше значит дороже?
Читательница делала покупки в продуктовом магазине Rimi и заметила заманчивое, но обманчивое предложение, пишет Elu24.
Читательница делала покупки в продуктовом магазине Rimi и заметила заманчивое, но обманчивое предложение, пишет Elu24.
Женщина отправилась в торговый центр Nautica, который находится рядом с Таллиннским портом. Там она пошла за покупками для пикника в Rimi, откуда и прислала в редакцию фото ценника, который вводит покупателей в заблуждение.
Клиентка увидела заманчивое предложение на розовые одноразовые стаканчики, рядом с ценником на которые было сказано: «Больше - дешевле». Однако после несложных вычислений оказалось, что предложение не так уж привлекательно.
Стоимость одной упаковки 0,99 евро. Соответственно, за две упаковки цена должна быть 1,98 евро, а Rimi предлагают купить две упаковки стаканчиков по кампании за 2,10 евро.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сказала порталу Elu24, что это человеческая ошибка и не более:
Батс отметила, что было бы лучше, если бы клиент сначала сказал об этом случае кому-то из персонала магазина.
На самом деле кампания выглядит следующим образом: 3=2,10 еврою
- подтвердила Батс.