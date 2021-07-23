ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Вот так «скидки» в Rimi: больше значит дороже?

Женщина отправилась в торговый центр Nautica, который находится рядом с Таллиннским портом. Там она пошла за покупками для пикника в Rimi, откуда и прислала в редакцию фото ценника, который вводит покупателей в заблуждение.

Клиентка увидела заманчивое предложение на розовые одноразовые стаканчики, рядом с ценником на которые было сказано: «Больше - дешевле». Однако после несложных вычислений оказалось, что предложение не так уж привлекательно.

Стоимость одной упаковки 0,99 евро. Соответственно, за две упаковки цена должна быть 1,98 евро, а Rimi предлагают купить две упаковки стаканчиков по кампании за 2,10 евро.

«Отличное» предложение Rimi. ФОТО: Lugeja foto

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сказала порталу Elu24, что это человеческая ошибка и не более:

Спасибо внимательному клиенту, который указал нам на эту ошибку.

Батс отметила, что было бы лучше, если бы клиент сначала сказал об этом случае кому-то из персонала магазина.

На самом деле кампания выглядит следующим образом: 3=2,10 еврою

На данный момент все ценники и предложения кампании заменены,

- подтвердила Батс.



