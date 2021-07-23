ОЛИМПИАДА СТАРТОВАЛА ⟩ 32 интересных факта об Олимпийских играх: как изменились игры за 125 лет?

1. На первой современной Олимпиаде в Афинах золотым и серебряным призерам давали не только медали, но и символическую оливковую ветвь.

2. Самым молодым олимпийцем был греческий гимнаст Димитриус Лонрдас. Ему было всего десять лет, когда он выступил на Олимпиаде-1896. Мальчик стал бронзовым призером.

3. Олимпийская золотая медаль, которую вручают спортсменам за первое место в дисциплине, на самом деле позолоченная. Трофеи отливали из золота до 1912-го. На VII Летних Олимпийских играх в бельгийском Антверпене уже вручали позолоченные медали из серебра. Тонкий слой золота составляет всего лишь 1% от ее массы.

4. Традицию зажжения олимпийского огня возродили спустя 32 года после первой современной Олимпиады. Впервые огонь зажгли в Амстердаме на Летних Олимпийских играх в 1928-м.

5. Главный символ Олимпийских игр — пять колец, соединенных между собой. Они символизируют нерушимую дружбу пяти континентов.

Главный символ Олимпийских игр — пять колец, соединенных между собой. ФОТО: BEHROUZ MEHRI

6. СССР присоединился к Олимпийскому движению в 1952-м, когда летние игры проходили в Хельсинки. Советские спортсмены заняли второе место в общем медальном зачете.

7. XV Летние Олимпийские игры в Хельсинки считаются не закрытыми и формально «продолжаются» до сих пор. Во время торжественной речи на церемонии закрытия президент МОК Зигфрид Эдстрем забыл произнести, что игры завершены.

AFP / Scanpix

8. Зимние Олимпийские игры в Сочи стали самыми дорогими в истории. Затраты на проведение спортивного события составили 1,5 триллиона рублей.

9. Первый допинговый скандал произошел на Олимпиаде в Мехико в 1968-м. Шведский пятиборец Ханс-Гуннар Лилиенвол не смог выступить на играх из-за алкоголя в крови, он выпил пару бокалов пива. С тех пор олимпийцев проверяют на допинг.

10. Олимпийские игры в США проходили четыре раза в 1932-м, 1960-м, 1980-м и 2002-м. В 2028-м событие проведут в стране в пятый раз, а Лос-Анджелес примет олимпийцев в третий.

11. В честь XXII Летних Олимпийских игр в СССР Московский завод безалкогольных напитков начал производить «Кока-колу» с символикой игр. Кроме этого напитка в Москве и Ленинграде появились другие импортные продукты, которых ранее не было в Советском союзе.

12. Олимпийские игры могли проходить по полгода! Например, игры в Лондоне, которые прошли в 1908-м, длились 188 дней: соревнования начались 27 апреля, а закончились 31 октября.

13. Раньше во время церемонии Олимпиады выпускали голубей, но в 90-х МОК запретил использовать птиц. Всему виной печальный инцидент на XXIV Летних Олимпийских играх в Сеуле: половина голубей, которых выпустили в честь старта события сгорели, сев на чашу с огнем.