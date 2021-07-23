ОЛИМПИАДА СТАРТОВАЛА ⟩ 32 интересных факта об Олимпийских играх: как изменились игры за 125 лет?

Сегодня в Токио стартует долгожданная летняя Олимпиада, отложенная из-за пандемии на год. Хотя соревновательная программа уже началась, официально Игры будут объявлены открытыми в ходе сегодняшней торжественной церемонии, которую в Эстонии на русском языке покажут телеканал Duo 7 и портал Rus.Postimees.
1. На первой современной Олимпиаде в Афинах золотым и серебряным призерам давали не только медали, но и символическую оливковую ветвь.
2. Самым молодым олимпийцем был греческий гимнаст Димитриус Лонрдас. Ему было всего десять лет, когда он выступил на Олимпиаде-1896. Мальчик стал бронзовым призером.
3. Олимпийская золотая медаль, которую вручают спортсменам за первое место в дисциплине, на самом деле позолоченная. Трофеи отливали из золота до 1912-го. На VII Летних Олимпийских играх в бельгийском Антверпене уже вручали позолоченные медали из серебра. Тонкий слой золота составляет всего лишь 1% от ее массы.
4. Традицию зажжения олимпийского огня возродили спустя 32 года после первой современной Олимпиады. Впервые огонь зажгли в Амстердаме на Летних Олимпийских играх в 1928-м.
5. Главный символ Олимпийских игр — пять колец, соединенных между собой. Они символизируют нерушимую дружбу пяти континентов.
6. СССР присоединился к Олимпийскому движению в 1952-м, когда летние игры проходили в Хельсинки. Советские спортсмены заняли второе место в общем медальном зачете.
7. XV Летние Олимпийские игры в Хельсинки считаются не закрытыми и формально «продолжаются» до сих пор. Во время торжественной речи на церемонии закрытия президент МОК Зигфрид Эдстрем забыл произнести, что игры завершены.
AFP / Scanpix
8. Зимние Олимпийские игры в Сочи стали самыми дорогими в истории. Затраты на проведение спортивного события составили 1,5 триллиона рублей.
9. Первый допинговый скандал произошел на Олимпиаде в Мехико в 1968-м. Шведский пятиборец Ханс-Гуннар Лилиенвол не смог выступить на играх из-за алкоголя в крови, он выпил пару бокалов пива. С тех пор олимпийцев проверяют на допинг.
10. Олимпийские игры в США проходили четыре раза в 1932-м, 1960-м, 1980-м и 2002-м. В 2028-м событие проведут в стране в пятый раз, а Лос-Анджелес примет олимпийцев в третий.
11. В честь XXII Летних Олимпийских игр в СССР Московский завод безалкогольных напитков начал производить «Кока-колу» с символикой игр. Кроме этого напитка в Москве и Ленинграде появились другие импортные продукты, которых ранее не было в Советском союзе.
12. Олимпийские игры могли проходить по полгода! Например, игры в Лондоне, которые прошли в 1908-м, длились 188 дней: соревнования начались 27 апреля, а закончились 31 октября.
13. Раньше во время церемонии Олимпиады выпускали голубей, но в 90-х МОК запретил использовать птиц. Всему виной печальный инцидент на XXIV Летних Олимпийских играх в Сеуле: половина голубей, которых выпустили в честь старта события сгорели, сев на чашу с огнем.
14. Известно, что для поддержания хорошей формы нужно проходить десять тысяч шагов в день. Это спортивная байка пошла со времен Олимпиады-1964 в Токио. В преддверии игр в Японии впустили шагомер «Манпо-кей», что означает — десять тысяч шагов. С тех в обществе закрепилось мнение, что такое количество шагов — эталон ЗОЖ.
15. Искусственный снег на зимней Олимпиаде впервые использовали во время игр в США в 1980-м.
16. По традиции Олимпийских игр во главе парада наций идет сборная Греции — исторический основатель мероприятия. А в конце строя сборная той страны, где проходят игры, пишет Пятый канал.
17. Олимпиаду-1936 в Берлине открывал Адольф Гитлер.
18. Летние Олимпийские игры отменялись три раза в истории: в 1916-м из-за Первой мировой войны, а в 1940-м и 1941-м из-за Второй мировой войны.
19. У Бразилии не было денег, чтобы обеспечить финансовую поддержку своей сборной на Олимпиаде-1932 в Лос-Анджелесе. Правительство отправило спортсменов на грузовом судне, снабдив 50-ю мешками с кофе. Олимпийцы должны были продать их, чтобы получить деньги на время игр, но не смогли. Некоторые жили в олимпийской деревне за свой счет, а половина вернулась домой.
20. Президент США Джимми Картер призвал бойкотировать Олимпиаду-1980 в Москве из-за ввода советских войск в Афганистан. В результате американская сборная не принимала участие, а официальным языком игр в СССР стал французский.
21. Первой женщиной, которая стала олимпийской чемпионкой, была британская теннисистка Шарлотта Купер. Она одержала победу в одиночном разряде на II Летних Олимпийских играх в Париже. Спортсменка завоевала золотую медаль и в смешанном парном разряде с Реджинальдом Дохерти.
22. Во время проведения Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе «Макдональдс» устроил акцию: за каждую выигранную американской сборной бронзовую медаль — бесплатная кока-кола для посетителей, за серебро — картофель фри, а за золото — Биг Мак. Спортсмены из США заняли первое место в общем медальном зачете, а сеть фастфуда чуть не разорилась.
23. Сборные СССР и России становились победителями Зимних Олимпийских игр девять раз. До зимней Олимпиады-2014 в Сочи пальма первенства принадлежала Норвегии.
24. Канада чуть не разорилась из-за проведения Летних Олимпийских игр в Монреале в 1976-м. Правительство задолжало фонду Олимпийского комитета пять миллиардов долларов. Долг выплачивали 30 лет — до 2006-го.
25. Возродитель Олимпиады барон Пьер де Кубертен изначально хотел видеть на играх спортсменов-любителей, а не профессионалов.
26. На XI Летних Олимпийских играх в Берлине прошли первые официальные соревнования по баскетболу. Команды играли на песчаном поле, которое превратилось в грязь из-за дождя.
27. Раньше на трибунах Олимпиады зрителям разрешалось курить. В 1988-м на играх в Корее курение запретили навсегда.
28. Олимпиада-2008 в Пекине считается самой дорогой из летних игр. По разным оценкам на нее потратили от 20 до 44 миллиардов долларов.
29. Рио-де-Жанейро удалось стать столицей Олимпиады спустя 80 лет после первой заявки. Впервые Бразилия предложила провести игры у себя в 1936-м, но удалось только в 2016-м.
30. Бывшая жена эмира Дубая и сестра короля Иордании — принцесса Хайя — выступала в составе иорданской сборной по конкуру на Олимпиаде-2000 в Сиднее.
31. Олимпиада ни разу не проводилась в Африке.
32. В 2021-м Летние Олимпийские игры впервые в истории пройдут без зрителей. Власти Японии ввели режим ЧС из-за эпидемиологической обстановки и решили не пускать людей на трибуны.