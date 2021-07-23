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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Cын известного эстонского предпринимателя Армина Кару женился

Эрик Кару, сын бывшего владельца сети казино и бизнесмена Армина Кару, женился на своей дорогой Биргит.

«Мы хотели бы воспользоваться моментом с Биргит Кару, чтобы поблагодарить наши семьи, родственников и друзей за одно из самых важных событий в нашей жизни - благодаря вам наша свадьба была самой особенной», - написал Эрик Кару в Facebook, добавив красивую фотографию горячего поцелуя с женой Биргит.

Свадьба прошла в отеле Lepanina в Хяядемеэсте, а пастором был Марко Рейкоп.

Гостей развлекали певец Даниэль Леви Вийналасс, Карл Мадис и DJ Ааро Пыдер.

Пара обручилась в 2019 году в Швейцарии. Маленькая дочка в семье родилась в мае прошлого года.

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