ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Cын известного эстонского предпринимателя Армина Кару женился

«Мы хотели бы воспользоваться моментом с Биргит Кару, чтобы поблагодарить наши семьи, родственников и друзей за одно из самых важных событий в нашей жизни - благодаря вам наша свадьба была самой особенной», - написал Эрик Кару в Facebook, добавив красивую фотографию горячего поцелуя с женой Биргит.