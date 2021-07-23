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ВАУ! ⟩ Вышедшая замуж эстонская королева фитнеса поделилась свадебным фото

Частный тренер и королева эстонского фитнес-бикини Кайса Абнер вышла замуж за известного бодибилдера Райго Кууснымме. Сказочная свадьба состоялась 21 июля в замке Кейла-Йоа.

«Мистер и миссис Кууснымм», - написала Абнер под очаровательной фотографией, размещенной в Instagram.

«Просто нереально, какие эмоции сейчас. Нереально. Неописуемо. Я замужем за мужчиной своей мечты. Это правда? Уфф ... Для меня редкость, когда не хватает слов. Сейчас, это именно тот момент»

Пара обручилась в ноябре 2020 года в Греции.

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