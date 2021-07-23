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Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака

ФОТО: Shutterstock

День обещает быть вполне удачным и плодотворным. Хорошо пройдут встречи, принесут ожидаемые плоды переговоры, вероятно подписание долгосрочных контрактов. Наступил благоприятный момент для начала работы над долгосрочными проектами, получения и анализа новой информации.

Можно восстанавливать отношения со старыми деловыми партнерами, привлекать к важным для вас делам новых людей – сотрудничество будет плодотворным.

День хорош и с точки зрения родственных отношений. Семейные проблемы решаются при объединении усилий, на смену разногласиям и спорам приходит взаимопонимание. Можно посещать культурные мероприятия и увеселительные заведения, расширять круг общения – все это пойдет на пользу, пишет Dvorec.ru.

Овен

Для Овнов этот день будет чрезвычайно сложным с эмоциональной точки зрения. Настроение меняется часто, и безграничный оптимизм сменяется угрюмостью и раздражительностью. Старшие родственники готовы смотреть на ваше поведение сквозь пальцы, и даже наверняка попытаются повеселить и порадовать вас, а вот любимому человеку происходящее едва ли придется по вкусу. Для начала романтических отношений день тоже не самый подходящий – умения разбираться в людях Овны сегодня не проявят.

Можно решить финансовые проблемы, заключить выгодные сделки. Наиболее предприимчивые представители знака найдут способ значительно увеличить свои доходы. Интересные предложения ожидают тех, кто имеет отношение к спорту и шоу-бизнесу.

Телец

В целом благоприятный день, лишь сфера романтических отношений находится в зоне влияния негативных тенденций. Проблемы, возникающие в отношениях с любимым человеком, связаны с разницей ваших взглядов на жизнь в целом. Не торопитесь осуждать свою «половинку»: можно спокойно обменяться мнениями, не доводя дело до ссоры.

Деловые и дружеские отношения складываются на удивление легко и приятно, можно получить массу удовольствия от общения с коллегами и единомышленниками. В профессиональной сфере возможны значительные успехи. Вашими сильными сторонами сегодня являются умение пользоваться полученной информацией, предусмотрительность и богатый жизненный опыт.

Близнецы

Близнецы не склонны слишком усердствовать, преодолевая профессиональные трудности, поэтому сегодня рискуют уступить конкурентам и потерпеть поражения на деловом поприще. К счастью, ваши неудачи никак не отразятся на отношениях с коллегами и руководством. Более того, именно сегодня может состояться встреча, которая в корне изменит ваше профессиональное будущее.

В личных отношениях ситуация складывается не столь противоречивая. Вы легко находите общий язык с близкими, охотно приходите им на помощь и щедро делитесь своими радостями. Звезды советуют проявлять осторожность тем, кто путешествует в компании малознакомых людей или выполняет конфиденциальные поручения вдали от дома.

Рак

День утомительный и трудный, но позволяющий реализовать замыслы и добиться нужных результатов в решении важных вопросов. Раки потратят немало сил, решая проблемы, которые возникают одна за другой, но приобретут чрезвычайно полезный опыт и найдут союзников, на которых можно положиться в трудный момент. Вероятны значительные расходы. Экономить на необходимом не стоит, а вот от излишеств лучше воздержаться.

Противоречивая картина складывается в сфере личных отношений. Очевидных трудностей нет, но появляются неуверенность и тревожность, явно не способствующие взаимопониманию. Не проявляйте инициативы, если не уверены, что ваши идеи будут встречены с пониманием – сегодня лучше не рисковать.

Лев

Львам стоило бы сосредоточиться на профессиональных делах, но семейные проблемы, увы, не позволят этого сделать. Близкие люди ждут от вас многого и явно не собираются отказываться от своих требований, что и становится причиной споров и разногласий. К счастью, на снисходительность любимого человека все же можно рассчитывать, и именно общение со своей «половинкой» поможет вам если не восстановить душевное равновесие, то, по крайней мере, обрести контроль над собой.

А вот деловые перспективы очень хороши. Особенно удачным день обещает быть для тех, кто планирует проводить переговоры и заключать сделки. Можно также обсуждать вопросы, касающиеся смены места работы и долгосрочного сотрудничества с новыми партнерами.

Дева

Этот день станет для Дев своеобразной проверкой на стойкость, упорство и целеустремленность. Ни в деловой, ни в личной сферах нельзя рассчитывать на легкие победы. Готовьтесь противостоять недоброжелателям, доказывать свое превосходство над конкурентами. Осуществление ваших планов потребует значительных расходов, однако жадничать сегодня никак нельзя.

Обостряются разногласия с любимым человеком, появляется желание озвучить накопившиеся претензии в резкой, ультимативной форме, выдвинуть жесткие требования. Однако подобное поведение совершенно неуместно – чем большую гибкость вы проявите сегодня, тем быстрее восстановится гармония и воцарится мир.

Весы

Весы столкнутся с серьезными профессиональными проблемами, в решении которых смогут помочь старые друзья или проверенные партнеры. Подходит день и для начала новых отношений, однако здесь осторожность вам не помешает: помните, что первое впечатление может быть обманчивым, а интуиция ваша сегодня небезупречна. Финансовая картина значительно не изменится, хотя на небольшие денежные поступления можно рассчитывать.

Не пренебрегайте семейными делами, проявите присущую вам хозяйственность, основательность во всем. А вот для развлечений день не походит вовсе: едва ли вам доставят удовольствие поездки, посещения увеселительных заведений или дружеские вечеринки.

Скорпион

Жизненный тонус Скорпионов снижается, поэтому представителям данного знака стоит поберечь себя, сократить нагрузки и не нервничать по пустякам. Профессиональных успехов смогут достичь те, кто к любому делу подходит творчески и не боится дать волю фантазии. Отличных результатов добьются Скорпионы, работающие вдали от дома или проводящие переговоры с иностранными партнерами.

В личной сфере ситуация вполне стабильна, и ваша основная задача – не нарушать воцарившуюся гармонию. Это неподходящий день для того, чтобы выяснять отношения, менять свои привычки, ставить эксперименты любого рода на себе и близких людях. Зато возможностью обдумать создавшуюся ситуацию и составить план действий на будущее звезды настоятельно советуют воспользоваться.

Стрелец

Стрельцам придется приложить немало усилий, чтобы справиться с непростой ситуацией, сложившейся в личных отношениях. Разногласия с близкими становятся все более серьезными, и уступать придется именно вам – других вариантов сегодня, увы, нет. Однако помните, что чрезмерная гибкость тоже вредна, и сохраняйте верность своим принципам. В общении с представителями старшего поколения совершенно неуместны хитрость и замалчивание важной информации.

Очень удачен день для самостоятельной работы, учебы и творческой деятельности. Можно заниматься расчетами, оформлением документов, обращаться в государственные инстанции.

Козерог

Козероги смогут значительно облегчить себе жизнь, переложив ответственность за решение некоторых вопросов на плечи окружающих. День отлично подходит для сотрудничества, в котором именно вы будете лидером, главой и командиром. Нежелательно заниматься оформлением документов и точными расчетами, распоряжаться чужими деньгами.

Атмосфера в семье будет весьма напряженной. Вам придется примирять ссорящихся, восстанавливать справедливость и заниматься решением чужих проблем – увы, это единственный реальный способ быстро вернуть ситуацию в нормальное русло. Звезды советуют не критиковать любимого человека: сегодня вы склонны делать бестактные замечания.

Водолей

Водолеев ждет хороший день. Нельзя сказать, что звезды возьмут на себя решение всех ваших проблем, но рассчитывать на удачу и благоприятное стечение обстоятельств вполне можно. Вероятно восстановление старых деловых связей, причем на этот раз условия сотрудничества будете ставить именно вы. Не исключено получение заманчивых профессиональных предложений, связанных с частыми командировками и разъездами.

В личной сфере ситуация тоже очень хороша: налаживаются отношения с близкими людьми, появляется шанс помириться после ссоры, восстановить дорогие сердцу связи. Доверяйте своей интуиции, сегодня она вас не подведет.

Рыбы

Рыбы отлично проведут день, если откажутся от посещения увеселительных заведений и участия в общественных мероприятиях. Сегодня вы куда комфортнее будете чувствовать себя в компании старых знакомых, близких по духу людей, единомышленников. Начинать сотрудничество с новыми партнерами нежелательно, а вот укреплять существующие деловые связи вполне можно.

Аналогична ситуация и в личной сфере: не кидайтесь из крайности в крайность, сохраняйте верность избранному пути, и он обязательно приведет вас к цели. Рыбы, постоянные в своих стремлениях и желаниях, сегодня могут рассчитывать на особую поддержку звезд. Очень благоприятна финансовая картина, возможны значительные денежные поступления.


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