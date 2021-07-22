ВИДЕО ⟩ Настя Ивлеева о конфликте с Идой Галич: «Я искренне переживала»

В интервью Настя Ивлеева ответила на вопрос, почему они с Галич перестали общаться и снимать совместные ролики. Ведущая «Орла и Решки» заметила, что они не встречались с Идой с тех самых пор, как перестали общаться по душам. Блондинка наконец решилась закрыть этот вопрос:

«Ты забеременела. В какой-то момент мы, наверное, я потеряла общую нить. Да, скажу честно, то, что ты забеременела – это неотъемлемый факт. У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. У тебя все перевернулось. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», – объяснила Ивлеева.

Ида Галич в ответ на это напомнила обещание подруги. Ранее на одном из мероприятий она спрашивала у Ивлеевой, что будет, если она забеременеет. «Ты сказала: "Я буду держать тебя за руку и буду рядом столько, сколько нужно будет"», – вспомнила Галич со слезами на глазах.

Но когда позже она попросила Ивлееву уделить ей время, та отказалась. Конечно, сейчас она понимает, что Настя была в своих делах и устала. Ей просто было не до Иды в тот момент: «Я не считаю себя идеальным другом. Но какая-то обида. Ожидание-реальность. Я не умею так. У меня нет полумеры».

Настя отметила, что все, что произошло – это была абсолютная ее неготовность нести ответственность за слова, которые она произносила, и ту дружбу, которую она обещала.

«Проще было убежать, чем работать над этим. Я искренне переживала за эту историю. Я не до конца понимала, как это выглядело со стороны. Сейчас я уже признаю свою вину», – извинилась Галич за свои высказывания в соцсетях.

Настя Ивлеева подчеркнула, что с Юлей Коваль она продолжает общаться. Просто сейчас она больше времени уделяет себе. Потому подруги в сторис стало меньше.

Напомним, Ида Галич и Настя Ивлеева в прошлом были близкими подругами и снимали совместные юмористические ролики. Однако в какой-то момент они перестали появляться друг у друга в социальных сетях, после чего фанаты сделали вывод об их ссоре.

Видео: Интервью Иды Галич с Настей Ивлеевой



