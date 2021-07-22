Как разные знаки Зодиака портят себе лето?

Овен

В течение всех остальных времен года Овен будет вести себя сдержанно и считать каждую копейку. Однако с наступлением лета он «теряет тормоза» и уходит в настоящий отрыв. В этот период с ним может случиться не только много приключений, но и неприятностей, потому что он из-за всех сил будет пытаться оторваться.

Телец

Телец никогда не сможет отказать в помощи. Поэтому помимо своей основной работы он будет трудиться и на даче, и помогать друзьям со многими просьбами. Закрутившись в такой суете, Телец опомнится лишь ближе к осени.

Близнецы

Близнецам мешают наслаждаться моментом мысли о прошлом. Представителям этого знака зодиака кажется, что сейчас все намного хуже, чем было до этого.

Рак

Активные хранители семейного очага будут сосредоточены на том, чтобы сохранить прелести каждого лета на зимний период. Раки будут собирать или покупать ягоды, фрукты и овощи для домашних заготовок. Это настолько их захватит с головой, что летний отдых для них покажется миражом.

Лев

Очень расточительно себя ведет на отдыхе Лев, а поэтому не будет считать чаевых, которых оставляет. Именно крупные траты не по карману заставят Льва усиленно работать сразу после отдыха, вспоминая о прошедшем отпуске с негодованием.

Дева

Девы предпочитают плыть по течению, а потому ничего не будут планировать заранее: не станут искать выгодные путевки, лучшие места для отдыха и даже не будут специально для этого откладывать деньги. Они надеются, что кто-то в их жизни возьмет инициативу на себя.

Весы

Весы всегда найдут повод для того, чтобы самим себе испортить отдых и наслаждение от лета. Они будут взвешивать и сравнивать свои возможности с теми, кто им знаком. Такие размышления испортят им настроение.

Скорпион

Единственный знак Зодиака, который не позволит себе, чтобы его отдых провалился. Однако это могут сделать окружающие. Даже если Скорпион тщательно распланирует весь сценарий отдыха, что-то пойдет не по плану из-за других людей.

Стрелец

Стрельцы каждое лето проживают как последние и отрываются на всю катушку. Они пытаются быть чересчур активными и потому уже к середине лета чувствуют усталость от насыщенных будней, а еще недостаток средств в своем кошельке. Манера позволять себе все выливается в то, что Стрельцам после приходится очень сильно ужиматься в тратах.

Козерог

Представители этого знака зодиака обладают высоким интеллектом и предпочитают все продумывать наперед. Даже свой отпуск они расписывают заранее. Однако такой четкий распорядок в их жизни не учитывает особенностей погоды и потому даже запланированный отдых может пройти без солнечных дней.

Водолей

Водолеи предпочитают отправляться в путешествие в другие времена года. Летом же они могут насладиться и городом, в котором живут. При этом они не понимают общую тенденцию к тому, что все пытаются следить за фигурой именно к пляжному сезону, а не круглогодично, например.

Рыбы

Романтики по натуре очень много идеализируют и фантазируют. Они заранее предвкушают райские условия. Именно поэтому, столкнувшись с реальностью — они не могут искренне на все сто порадоваться происходящему отдыху.



