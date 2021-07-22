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Неприкрытая красота: всплыло фото полностью обнаженного Павла Прилучного

Павел Прилучный. ФОТО: Скриншот с Instagram

Павел Прилучный показал себя поклонницам во всей красе, опубликовав фото в обнаженном виде, сделанное в раздевалке фитнес-центра. Тот участок тела, из-за которого Instagram не пропустил бы пост, актер предусмотрительно прикрыл хештегом #спорт, пишет Пятый канал.

Развод с Агатой Муцениеце и последовавшие за ним романтические отношение со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, мягко говоря, не позитивно сказались на репутации артиста. Поклонники обвиняли его в неверности, предательстве и прочих грехах. Сколько народного гнева пережила новая избранница, даже и упоминать не стоит.

На фоне скандала фанаты стали замечать, что Прилучный изрядно раздобрел, в то время как Карпович буквально таяла на глазах и пугала экстремальной худобой. А пара фотографий актера со слегка опухшим лицом навела пользователей Сети на мысль о его нездоровых отношениях с алкоголем.

Вероятно, Павел Прилучный, хоть и не реагирует, но замечает претензии публики. Потому и решил плотно взяться за свою фигуру и вернуть ей мускулистые рельефы, пишут «Дни.ру». На фото видно, что с задачей актер успешно справляется — работает усердно и обретает очертания атлета.


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