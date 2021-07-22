СМОТРИ ⟩ Певица Герли Падар хвастается отпуском в дорогущем отеле и безудержно скачет от радости с молодым мужем

Пара остановилась в небольшом, но очень романтичном городке Рапалло, что расположен на северо-западе страны. Они решили разместиться в известном отеле, где ночь в период уикенда может достигать стоимости 1500 евро.

Среди живописного парка, спускающегося к лазурным водам залива Санта-Маргерита-Лигуре, возвышается великолепное здание в стиле «модерн», в котором разместился исторический Imperiale Palace Hotel. Тут и расположились наши голубки, чтобы провести романтический отпуск вдвоем.

Стоит отметить, что этот отель даже вписался в мировую историю. А именно, значимое событие состоялось 16 апреля 1922 года, когда в овальном зале был подписан Раппальский договор, положивший конец Первой мировой войне.

Номер в Imperial Palace Hotel. ФОТО: Pinterest

Ночь в шикарном СПА комплексе могут позволить себе далеко не все, ведь цены за ночь начинаются от 500 евро и могут достигать полутора тысяч евро.

Однако для Герли Падар это не проблема и женщина уже поделилась радостными снимками в своем Instagram, где прыгает от счастья, а ее бело-красное платье винтажного фасона развевается на фоне итальянских гор. Певицу сопровождает ее муж - Мартин Пармас, который является профессиональным танцором и хореографом.

Смотри, как Герли с любимым резвится на фоне гор!

Герли старше своего мужа на пять лет. В семье есть двое дочерей: Аманда Ребека, 2004 года рождения, и Камилла Миранда, 2014 года рождения.

Крути карусель и смотри фото с детьми!

Нельзя сказать, что сейчас Герли активно занимается своей музыкальной карьерой. По крайней мере, с 2018 года никаких новых проектов у эстонской звезды не наблюдается. Что же касается Пармаса, то тут вообще непонятно. Не достигнув особых высот ни на танцевальном поприще, ни в политике, остается загадкой, кто приносит в дом хлеб насущный.

Богатый брат

Ранее мы уже писали, что Танель Падар, помимо активной музыкальной деятельности занимается продажей премиальной недвижимости. Не будет сюрпризом, если братец включил и семью сестрички в свои многочисленные проекты. Иначе в голове не укладывается на какие денежки пара так шикует. Не думаем, что основной доход у певицы идет с детских концертов собачки Лотте и друзей. И, кажется, второго пса играет ее муж.