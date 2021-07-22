СМОТРИ ⟩ Певица Герли Падар хвастается отпуском в дорогущем отеле и безудержно скачет от радости с молодым мужем

Певица Герли Падар решила протереть ноги от эстонской пыли и метнуться с любимым мужчиной, хореографом Мартином, в живописную Италию. Для проживания пара выбрала шикарный пятизвездочный отель на берегу лазурного берега. Правда Герли особо не поет, да и Мартин особо не танцует, спрашивается, за чей счет банкет?
Пара остановилась в небольшом, но очень романтичном городке Рапалло, что расположен на северо-западе страны. Они решили разместиться в известном отеле, где ночь в период уикенда может достигать стоимости 1500 евро.
Среди живописного парка, спускающегося к лазурным водам залива Санта-Маргерита-Лигуре, возвышается великолепное здание в стиле «модерн», в котором разместился исторический Imperiale Palace Hotel. Тут и расположились наши голубки, чтобы провести романтический отпуск вдвоем.
Стоит отметить, что этот отель даже вписался в мировую историю. А именно, значимое событие состоялось 16 апреля 1922 года, когда в овальном зале был подписан Раппальский договор, положивший конец Первой мировой войне.
Ночь в шикарном СПА комплексе могут позволить себе далеко не все, ведь цены за ночь начинаются от 500 евро и могут достигать полутора тысяч евро.
Однако для Герли Падар это не проблема и женщина уже поделилась радостными снимками в своем Instagram, где прыгает от счастья, а ее бело-красное платье винтажного фасона развевается на фоне итальянских гор. Певицу сопровождает ее муж - Мартин Пармас, который является профессиональным танцором и хореографом.
Нельзя сказать, что сейчас Герли активно занимается своей музыкальной карьерой. По крайней мере, с 2018 года никаких новых проектов у эстонской звезды не наблюдается. Что же касается Пармаса, то тут вообще непонятно. Не достигнув особых высот ни на танцевальном поприще, ни в политике, остается загадкой, кто приносит в дом хлеб насущный.
Ранее мы уже писали, что Танель Падар, помимо активной музыкальной деятельности занимается продажей премиальной недвижимости. Не будет сюрпризом, если братец включил и семью сестрички в свои многочисленные проекты. Иначе в голове не укладывается на какие денежки пара так шикует. Не думаем, что основной доход у певицы идет с детских концертов собачки Лотте и друзей. И, кажется, второго пса играет ее муж.