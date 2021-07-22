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АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА! ⟩ Проживающая в США эстонская спорстменка трогательно поздравила любимую свекровь с юбилеем

Грете Гриффин ФОТО: Instagram / @gretegiii

Эстонская спортсменка Грете Гриффин вышла замуж за Роберта Гриффина III, профессионального спортсмена из США, в 2018 году. Вчера же мать Роберта, Жаклин Гриффин, отметила свое 55-летие, и Грете не смогла пройти мимо и не поздравить любимую свекровь.

Сейчас Грете находится в Эстонии, поэтому она поздравила мать Роберта Гриффина III в социальных сетях.

Поздравляю с 55-летием эту замечательную женщину, которую я называю свекровью! Мама, наслаждайся этим днем, ты заслуживаешь всего самого лучшего! Люблю тебя!

- сказано в поздравлении.

Грете и Роберт познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда он все еще был женат на Ребекке Лиддикоут, пишет Postimees. Однако отношения с эстонской красоткой процветали, и в апреле Роберт ушел от жены. В сентябре того же года спортсмен официально подал на развод.

Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье растут дочери Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года.

В сентябре 2020 года пара закончила работы в своей новой вилле во Флориде.

Сейчас Грете приехала на родину. Она объявила в Instagram, что 24 июля организует тренировку Glow Fitness на стадионе в своем родном городе Тюри.


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