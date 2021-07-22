МАГИЯ! ⟩ Элина Нечаева в бикини удивила подписчиков необычным снимком
Эстонская оперная певица Элина Нечаева удивила подписчиков новым снимком, сделанным на Мальдивах, где она недавно отдыхала.
Эстонская оперная певица Элина Нечаева удивила подписчиков новым снимком, сделанным на Мальдивах, где она недавно отдыхала.
Красотка решила узнать у фанатов в Instagram, нравится ли им жаркая погода:
Поклонники пришли в восторг от такого необычного фото и засыпали кумира комплементами.
- написал один из них.
Смотри фото!