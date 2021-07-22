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МАГИЯ! ⟩ Элина Нечаева в бикини удивила подписчиков необычным снимком

Elina Nechayeva ФОТО: naine.postimees.ee

Эстонская оперная певица Элина Нечаева удивила подписчиков новым снимком, сделанным на Мальдивах, где она недавно отдыхала.

Красотка решила узнать у фанатов в Instagram, нравится ли им жаркая погода:

Благодарность погоде этим летом заставляет меня просто летать! А вам тоже нравится эта жара или предпочитаете более прохладную погоду?

Поклонники пришли в восторг от такого необычного фото и засыпали кумира комплементами.

Ох, так ты и летать умеешь? Невероятный талант!

- написал один из них.

Смотри фото!


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