Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Сегодня ваш энергетический потенциал значительно возрастет, усилится аура. Возможно, вам удастся реализовать задуманное. Но не нужно ставить перед собой глобальные задачи. Избегайте рискованных предприятий и любовных приключений, перегрузок или неоправданного риска. Существует вероятность обострения хронических заболеваний.

Телец

Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близких людей. Однако вам может показаться, что события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось бы. Не стоит ждать от жизни гарантий и стабильности.

Близнецы

Этот день отмечен эмоциональной подавленностью и рассеянностью. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Только ваша предусмотрительность и обдуманные действия могут обеспечить успех в скором времени. Уделите повышенное внимание близким людям, так как на почве ревности и недосказанности намечаются некоторое отдаление и недопонимание между партнерами.

Рак

В первую половину дня вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Постарайтесь взвесить свои ожидания и претензии к партнерам. Вы найдете выход из создавшегося положения. Если будете достаточно собраны, правильно распланируете свой день, то вторая половина дня может быть ровной и спокойной. Призовите на помощь дипломатию и чувство юмора.

Лев

Трудный день. Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. Причем не надейтесь на помощь друзей и близких – полагайтесь только на себя. Возможны вещие сны.

Дева

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации, для раскрытия творческого потенциала. Возможны удачи, подъем сил, неожиданный подарок. Вы получите удовольствие от любимого дела, общения с детьми. Вероятны вещие сны.

Весы

Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества. Вторую половину дня постарайтесь провести на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах.

Скорпион

Удачный день перехода на новый виток развития. Заручившись поддержкой и пониманием близких людей, вы сможете справиться со многими проблемами. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье. Могут усилиться личное обаяние, сексуальная энергия, уверенность в собственных силах и возможностях.

Стрелец

Отнеситесь к себе критичнее, возможно, вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт, избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Уделите внимание детям. Общение с ними восстановит ваш утраченный энергетический потенциал.

Козерог

Благоприятный день. Покупка окажется выгодной, а сделка перспективной. Жизненный потенциал будет повышаться. Возможны улучшение отношений с коллегами, начальством, легкость в общении с друзьями и близкими людьми. Не исключена встреча, которая принесет много радости. Во второй половине дня вы можете почувствовать легкое недомогание. Попробуйте прогуляться перед сном, полежать в теплой ванне или выпить на ночь чашку теплого молока с медом.

Водолей

День накоплений, благоприятный для заключения брака, для раскрепощения. Старайтесь не растрачивать напрасно свои силы, время и деньги. В противном случае ваш жизненный потенциал сильно снизится. Вероятны проблемы с собственным здоровьем или здоровьем близких людей.

Рыбы