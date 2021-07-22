Принц Гарри может лишиться приглашения на юбилей Елизаветы II

Королевская семья готовится к главному торжеству следующего года: «платиновому» юбилею правления Елизаветы II. Недавно стало известно, что среди гостей может не оказаться внука королевы, принца Гарри, который рискует лишиться приглашения. В этот раз очередным поводом для семейного раздора могут стать очередные откровения герцога Сассекского.

Недавно стало известно, что принц Гарри долгое время трудился над собственными мемуарами о жизни во дворце. Книга поступит на прилавки осенью следующего года, однако королевская семья уже почувствовала себя оскорбленной из-за «преднамеренных» сроков релиза – вскоре после юбилея Елизаветы II. Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера, публикация мемуаров может окончательно разрушить отношения принца с родственниками.

Соавтором книги выступил лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер. Ранее принц Гарри обещал, что мемуары станут достоверным описанием его жизни. Поэтому потенциально скандальная книга может затмить ажиотаж вокруг юбилея правления Елизаветы II.

Брат принца Гарри Уильям нашел иной способ завоевания сердец подданных. Недавно герцог Кембриджский и его супруга Кейт Миддлтон стали самыми популярными членами королевской семьи.



