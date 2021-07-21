ВИДЕО ⟩ Адвокат и мать рассказали подробности нападения на сына Стаса Пьехи

Юрист сообщил, что родители ребенка шокированы случившимся. «Во-первых, от того, что на их ребенка напал взрослый человек, во-вторых, от того, что напавшая на Петю (сына Пьехи) женщина считает свое поведение нормой. Она сама объясняет, что схватила ребенка за руку, бросила его на землю и ничего такого в этом не видит», — отметил Журов.

По словам адвоката, в настоящее время «о каком-либо примирении речь идти не может». Юрист также предположил, что муж напавшей на ребенка женщины — известный футбольный судья Владислав Безбородов — может оказать некое противодействия расследованию инцидента, пользуясь свои положением.

Мама семилетнего сына Стаса Пьехи Пети рассказала в Instagram о состоянии мальчика после побоев.

Сейчас ребенок госпитализирован с сотрясением мозга. Петя в сознании, ему читают добрые пожелания, поступающие родителям в соцсетях. «Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее», — пишет Наталия Горчакова.

Ранее сообщалось, семилетнего сына Стаса Пьехи Петра жестоко избили соседи по коттеджному поселку. Пострадавшего ребенка доставили в клинику, где врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра. Уточняется, что в соседнем доме живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. «Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — рассказал очевидец.



