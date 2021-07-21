ВИДЕО ⟩ Адвокат и мать рассказали подробности нападения на сына Стаса Пьехи
Адвокат Сергей Журов рассказал об избиении семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи. Его слова приводит «Московский комсомолец».
Адвокат Сергей Журов рассказал об избиении семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи. Его слова приводит «Московский комсомолец».
Юрист сообщил, что родители ребенка шокированы случившимся. «Во-первых, от того, что на их ребенка напал взрослый человек, во-вторых, от того, что напавшая на Петю (сына Пьехи) женщина считает свое поведение нормой. Она сама объясняет, что схватила ребенка за руку, бросила его на землю и ничего такого в этом не видит», — отметил Журов.
По словам адвоката, в настоящее время «о каком-либо примирении речь идти не может». Юрист также предположил, что муж напавшей на ребенка женщины — известный футбольный судья Владислав Безбородов — может оказать некое противодействия расследованию инцидента, пользуясь свои положением.
Мама семилетнего сына Стаса Пьехи Пети рассказала в Instagram о состоянии мальчика после побоев.
Сейчас ребенок госпитализирован с сотрясением мозга. Петя в сознании, ему читают добрые пожелания, поступающие родителям в соцсетях. «Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее», — пишет Наталия Горчакова.
Ранее сообщалось, семилетнего сына Стаса Пьехи Петра жестоко избили соседи по коттеджному поселку. Пострадавшего ребенка доставили в клинику, где врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра. Уточняется, что в соседнем доме живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. «Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — рассказал очевидец.