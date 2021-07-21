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СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ! ⟩ Непонятные существа, которые кусают людей в море, вызвали панику и ужас у жителей и гостей Пярну

Вот такие существа кусают людей, купающихся в море ФОТО: Erakogu

Купающиеся в море на пярнуском пляже Валгеранд люди были в ужасе, когда обнаружили странных кусающихся существ на своих телах. Публикация в Facebook вызвала панику и страх среди горожан.

«Сегодня мы с семьей купались на пляже Валгеранд. В какой-то момент сын почувствовал, что что-то колет его в воде и заставляет сразу же чесаться. Я осмотрела ноги и руки мальчика и ничего не заметила. Вскоре и мы с мужем почувствовали, что нас в воде кто-то жалит. Вышли на берег и стали осматривать себя более внимательно. Мы были в шоке, когда обнаружили на моем купальнике и плавках мужа и сына нпонятных существ, похожих на миниатюрных блох», - написала Аделина в Facebook и добавила фотографию, которая приводит в ужас.

В комментариях многие отметили, что на пляже в Вана-Пярну были замечены странные и неприятные кусачие существа. «Я нашла одного такого после прогулки по пляжу у себя на бикини», - пишет Майгрит.

«Помогите, все немедленно уезжайте с пляжа», - написала Алина. Другие комментаторы клялись никогда больше не загорать на пляже Валгеранд.

Оказалось, что люди впервые видели таких непонятных существ, способных кусать в воде.

Аделина рассказала Elu24, что после укусов ее тело чесаловь и болело, на следующий день боли, покраснения и зуд пропали.

Леннарт Леннюк из Эстонского музея естественной истории подтвердил ответ лаборатории Эстонского морского института Тартуского университета о том, что это не блохи, как первоначально предположила Аделина, а личинки краба, которые плавают в воде во время вылупления. «Это чужеродный для нашего региона вид. Это значит, что он распространился здесь с помощью человека, - уверен Леннюк, - вероятно, с судовым балластом или передвижным судовым доком».

По данным специалистов, личинки крабов не токсичны и не опасны для человека. Кроме того, их тонкие иглы не проникают в кожу человека, но могут вызывать зуд и раздражение кожи. Впервые краб был обнаружен в водах Эстонии в 2011 году.

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