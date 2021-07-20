Вт, 20.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

НОЧНОЙ КРУИЗ ⟩ В Таллинне пройдет грандиозная вечеринка на пароме

Ночной Круиз. Вечеринка на Судне Venus ФОТО: Промо

Началась продажа билетов на самую горячую вечеринку этого лета! Морской бриз, а за бортом невероятные пейзажи вечернего Таллинна, танцы до утра под лучшие современные хиты — все это в субботу, 31 июля, на «Ночном круизе» всего за 25 евро.

сех участников «Ночного круиза» ждет прогулка по морю под руководством команды корабля Venus, лучшие русские и иностранные хиты от DJ Howdy aka MC Sergey Anishenko, морской бриз, звёздное небо и яркие воспоминания. Вишенкой на торте станет красочный фейерверк в полночь.

Мероприятие начнется 31 июля в 22:30 и продлиться до 3:00 ночи. Отправление от Летной гавани (Vesilennuki 6) в 23:00. Опоздавшие останутся за бортом. Билеты в предпродаже на Ticketbest.eu. Их всего 200, так что спешите!

Судно оснащено всеми удобствами: крытый танцпол, сидячие места и возможность выхода на палубу к морю. На Борту расположен бар. Вход со своими напитками запрещён. На Входе действует Face Control. Администрация оставляет за собой право в отказе на вход без объяснения причин. Под запретом дресс-код формата «Спортзал». В сильно нетрезвом состоянии вход также воспрещён.

НАВЕРХ
Back