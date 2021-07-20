НОЧНОЙ КРУИЗ ⟩ В Таллинне пройдет грандиозная вечеринка на пароме

сех участников «Ночного круиза» ждет прогулка по морю под руководством команды корабля Venus, лучшие русские и иностранные хиты от DJ Howdy aka MC Sergey Anishenko, морской бриз, звёздное небо и яркие воспоминания. Вишенкой на торте станет красочный фейерверк в полночь.

Мероприятие начнется 31 июля в 22:30 и продлиться до 3:00 ночи. Отправление от Летной гавани (Vesilennuki 6) в 23:00. Опоздавшие останутся за бортом. Билеты в предпродаже на Ticketbest.eu. Их всего 200, так что спешите!