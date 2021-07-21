Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Ваша интуиция и трезвый расчет позволят точно определить ситуацию и тактику поведения. Реальность будет соответствовать вашему о ней представлению. Благоприятны крупные покупки, приобретение недвижимости. Приятное неожиданное известие может изменить ваши планы.

Телец

Хороший день для путешествий, отдыха на природе. Вероятны выгодная покупка или приобретение недвижимости. Сегодня нельзя проявлять жадность, иначе вероятная прибыль окажется незначительной. Отложите все дела на другой день и посвятите этот день семье, походу в лес, чтению.

Близнецы

Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятны планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на лоне природы в обществе близких людей. Занятие любимым делом снимет нервную усталость.

Рак

Активный день, который будет благоприятным для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Для достижения гармонии в отношениях не настаивайте на своем мнении, но будьте искренни и честны со своими близкими.

Лев

Займитесь укреплением своего здоровья и авторитета у близких людей, так как не исключено небольшое разочарование в личной жизни. Первая половина дня чревата просчетами или обманами – ваша излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Во второй половине дня появится возможность для творчества. Не исключено изменение личной жизни в лучшую сторону. Возможна небольшая материальная поддержка со стороны малознакомых людей.

Дева

День благоприятный для торговли, приобретения недвижимости. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем. Полезны омовения или ножные ванны. Возможен вещий сон.

Весы

Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Скорпион

Благоприятный день. Представительницы прекрасного пола могут получить знак внимания от мужа или близкого друга. Они окажутся в центре внимания друзей и членов семьи. Однако звезды не советуют всерьез заниматься сердечными делами. Ваши надежды могут быть разрушены с самого начала. Займите выжидательную позицию.

Стрелец

День благоприятен для решения проблем в личной жизни. Не забывайте, что, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо хорошенько взвесить все «за» и «против». Возможно, что вечером вы сумеете, несмотря ни на какие испытания и препятствия, создать в семье гармоничную обстановку. На пути к победе и успеху постарайтесь сохранять спокойствие. Новые знакомства нежелательны.

Козерог

Противоречивый, двойственный день, наполненный разного рода неожиданностями, как приятными, так и не очень. Семейные проблемы потребуют от вас максимального такта и самопожертвования. Вероятно, вы сможете исправить старые ошибки. Женщины-Козероги должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть планы, поскольку прежние ошибки и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы.

Водолей

Начинается период обретения внутренней свободы, душевного равновесия и противостояния низменным страстям. Жизненный потенциал на высоком уровне, что позволит вам без усилий справиться с любым делом. Основные препятствия на пути к внутреннему совершенствованию – агрессивность, желание главенствовать, потакание своим слабостям. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с самыми близкими людьми.

Рыбы

Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Однако не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений, пишет vedmochka.net.



