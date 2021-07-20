ВОТ ТАК ПОВОРОТ ⟩ Из политика во владельца «шаурмичной»: у Мартина Репинского теперь можно отведать экзотический фастфуд

«У меня уже давно была эта идея. Мне нравится все, что связано с едой, и я сам очень люблю готовить»,

На подготовку политик потратил год. «Идея заключалась в том, чтобы предложить фаст-фуд, который был бы здоровым, удобным и немного необычным. Не то, что всегда предлагают везде, например, гамбургеры. В какой-то момент я открыл для себя тако. Я посмотрел фильм о них, и как они делаются - это показалось мне очень интересным. Я начал пробовать и экспериментировать», - добавляет Мартин, сообщает портал Uudised.tv3.ee со ссылкой на Õhtuleht.