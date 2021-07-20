ВОТ ТАК ПОВОРОТ ⟩ Из политика во владельца «шаурмичной»: у Мартина Репинского теперь можно отведать экзотический фастфуд

«Мне нравится все, что связано с едой, и я люблю готовить сам», - говорит политик Мартин Репински, что теперь он продает тако из фургона любителям мексиканской кухни.
Три дня назад в Виймси открылся фургон, где предлагают еду быстрого питания, под названием Martinos Tacos.
«У меня уже давно была эта идея. Мне нравится все, что связано с едой, и я сам очень люблю готовить»,
- рассказывает Репинский.
На подготовку политик потратил год. «Идея заключалась в том, чтобы предложить фаст-фуд, который был бы здоровым, удобным и немного необычным. Не то, что всегда предлагают везде, например, гамбургеры. В какой-то момент я открыл для себя тако. Я посмотрел фильм о них, и как они делаются - это показалось мне очень интересным. Я начал пробовать и экспериментировать», - добавляет Мартин, сообщает портал Uudised.tv3.ee со ссылкой на Õhtuleht.
Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тако состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой — говядиной, свининой, курицей, морепродуктами, чоризо, пережаренными бобами, овощами, тушёной мякотью мексиканского кактуса. В качестве приправы служат сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле.
Мартин Репинский — эстонский политик, член Центристской партии Эстонии, с 26 июня 2018 года по 4 апреля 2019 года занимал пост старейшины Йыхви. Со 23 ноября по 9 декабря 2016 года занимал пост Министра сельского хозяйства Эстонии, а с 1 марта 2015 года по 26 июня 2018 года член Рийгикогу. Мартин родом из Кохтла-Ярве. В 2020 году он развелся со своей супругой - Сирет Котка. Теперь мужчина встречается с Екатериной Васильевой.