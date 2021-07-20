ИЩИТЕ СЕБЯ! ⟩ Названы даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты с 20 июля по 1 августа
По мнению астролога, небесные тела способны перевернуть жизнь некоторых людей, пишет Пятый канал.
По мнению астролога, небесные тела способны перевернуть жизнь некоторых людей, пишет Пятый канал.
Российский астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, на жизни которых скажется влияние планет в период с 20 июля по 1 августа. По ее словам, небесные тела одним предвещают приятные перемены, а другим серьезные проблемы в различных сферах. Кому именно что уготовано?
Юпитер добавит оптимизма и возможностей рожденным:
19.02-22.02, 19.04-22.04, 20.05-23.05, 20.06-24.06, 22.08-25.08, 23.10-26.10, 21.11-24.11, 21.12-24.12.
Вас ждет смена социального статуса. Причем изменения коснутся различных сфер. Это может быть новая должность, брак или развод. Также наступившая неделя - отличное время для начала серьезного обучения или поездки за границу. Это период хороших возможностей и приятных сюрпризов. ⠀
Сатурн добавит терпения и мудрости рожденным:
31.01-03.02, 31.03-03.04, 01.05-04.05, 01.06-04.06, 02.08-06.08, 03.10-06.10, 03.11-06.11, 02.12-05.12.
Сатурн заставляет затянуть пояс потуже и ощутить грусть от того, что самое интересное и увлекательное нужно отложить ради укрепления структуры и наведения порядка. Пора принять ответственность за свои действия и тех, кого мы приручили. ⠀
Уран взбудоражит рожденных:
06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11.
Будьте готовы к тому, что все может пойти не по плану. Однако это может быть к лучшему.
Марс «заведет» рожденных:
13.02-23.02, 14.05-24.05, 16.08-26.08, 16.11-25.11.
Непростой период, когда вы почувствуете прилив энергии, которую будет некуда выплеснуть. Астролог рекомендует направить ее в спорт или секс. Это поможет избежать ссор и бытовых травм.
Черная Луна может прельстить рожденных:
20.02-23.02, 21.05-24.05, 23.08-26.08, 22.11-25.11.
В эти дни может проявиться закон кармы, в том числе родовой. Не идите на поводу у своих желаний и иллюзий, так как они могут быть неверными. Также вы можете почувствовать недомогания и упадок жизненных сил.
Влияние кармических узлов могут ощутить рожденные:
28.02-02.03, 30.05-02.06, 01.09-04.09, 30.11-03.12.
Судьба будет давать вам подсказки относительно жизненного предназначения.
Венера побалует рожденных:
16.04-05.05, 17.06-06.07, 19.08-07.09, 20.10-07.11, 18.12-06.01.
Позвольте самому себе сделать подарок. Для вас этот период может быть полон флирта и романтики, а также неожиданных трат на шоппинг.
«Если вашей даты нет в моем прогнозе, то это не значит, что никакая планета на вас не влияет. Влияние есть, но оно личное, и может быть определено только конкретно для вашей даты, времени и места рождения», — прокомментировала астролог.
Специалист отмечает, что планеты постоянно движутся и когда-нибудь они дойдут до каждого из нас.