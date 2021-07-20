СКАНДАЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ⟩ Елена Проклова: «Поплавская никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин»

После откровений Прокловой Поплавская заявила, что та потеряла всякое достоинство. Актриса, сыгравшая Красную Шапочку, публично раскритиковала поступок коллеги. «Что движет человеком, приходящим не к психологу или психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральных ласках и том, как она, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу!» — негодовала 54-летняя Яна.

Проклова наконец ответила Поплавской. 67-летняя Проклова не понимает, за что ее осуждает артистка. «Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Это у нее ко мне личная неприязнь. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» — заявила она в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Напомним, в апреле этого года Проклова призналась, что в 15-летнем возрасте к ней приставал очень известный человек. По словам актрисы, мужчина трогал ее за интимные места и в ответ просил делать тоже самое. «У меня только-только начинала расти грудь, а он зажимал ее и начинал выкручивать. Я не могла закричать. Боялась, что кто-то пройдет и увидит это… Что я могла сделать против великого режиссера, актера... его слово против моего. Кто бы мне поверил?» — объяснила Елена Игоревна, почему так долго не рассказывала о случившемся.

Озвучивать фамилию обидчика Проклова не собирается. Хотя давно ходят слухи, что артистку домогался Олег Табаков. «Я никогда не назову имени этого человека. Это на его совести, у него уже другой суд. Этот человек — великий актер, многим помог. Я могу его только пожалеть. До сих пор за него молюсь, надеюсь, ему простится это...» — заключила актриса.



